¿S'acosta una nova guerra de les divises?

La dràstica devaluació del iuan (caiguda del 1,7% enfront del dòlar) com a resposta del Banc Popular Xinès (BPC) "a les mesures unilaterals, el proteccionisme comercial i la imposició pels EUA de pujades aranzelàries contra la Xina", provocaran una tempesta borsària en la resta de mercats mundials així com una carrera devaluacionista de les economies emergents i de l'àrea d'influència xinesa. Així, molts països estan buscant devaluar les seves monedes per incrementar les seves exportacions i sortir així de la crisi actual "davant la impossibilitat d'adoptar mesures com el "quantitative easing", utilitzat pels EUA, el Regne Unit i la UE per incrementar la massa monetària i afeblir les seves monedes.









No obstant això, l'FMI advoca per una devaluació coordinada i esperen que aquesta guerra de les divises aconsegueixi frenar el procés deflacionista en què es troba submergit bona part del món, ja que "una inflació ordenada seria la taula de salvació de les economies al produir-se una enorme transferència de riquesa dels estalviadors als prestataris".





La devaluació del iuan enfront del dòlar servirà al BPC per seguir mantenint un control estricte sobre l'evolució de la seva moneda, ja que si la divisa xinesa s'enforteix en excés assistiríem a una severa constricció de les seves exportacions i al consegüent descens de la seva Superàvit, agreujat per l'augment dels costos laborals i el previsible risc de deslocalització cap a l'Índia o el Vietnam, els salaris mensuals ronden els 60 euros.





No obstant això, la mesura unilateral del BPC podria obligar a una devaluació progressiva de les diferents divises per part dels Bancs Centrals Mundials, a la ruptura del sistema de paritat de les divises internacionals i la posterior Lliure fluctuació de les mateixes, el que unit amb el neoproteccionisme econòmic podria significar la liquidació a la globalització econòmica i el retorn als compartiments estancs en l'economia mundial.