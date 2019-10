Retorn del Bipartidisme a Espanya?

Descartat un Govern de Salvació PSOE-Ciutadans per la intransigència i miopia política del seu líder, Albert Rivera, la mass media de l'establishment hauria iniciat la croada mediàtica per pressionar Pablo Casado i convèncer-lo "en nom de l'interès general d'Espanya" de la necessitat imperiosa d'una abstenció del PP en una futura sessió d'investidura de Pedro Sánchez després del 10N.





En aquesta conjuntura, el PP estaria revisant la seva actual estratègia política per incorporar al seu bagatge polític l'anomenada intel·ligència maquiavèl·lica, consistent l'ús de comportament cooperatius o combatius que li puguin reportar majors possibilitats d'adaptació en funció d'una situació concreta. Així mateix, la intel·ligència mediàtica es distingeix per una extraordinària capacitat per trobar les debilitats alienes i utilitzar-les en benefici propi així com de realitzar accions complexes que poden no ser enteses en un principi pels seus votants ja que els seus objectius es projecten cap a un futur immediat.





Així, no seria descartable que Pedro Sánchez aconseguís ser investit com a president del Govern després del 10N en comptar amb l'abstenció del PP, fruit del Pacte d'Estat PP-PSOE que s'estaria ja teixint entre bambolines. Aquest acord comptaria amb les benediccions de l'establishment financer i tindria com a objectiu últim el retorn del Bipartidisme PSOE-PP i així mateix, possibilitarà futurs acords d'Estat entre PP i PSOE com la implementació del 155 a Catalunya en el supòsit de Declaració Unilateral d'Independència pel Parlament català.