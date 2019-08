Ayuso marca distàncies amb Aguirre i Cifuentes: "No renego de ningú, però miro cap davant"

La candidata del PP a la Comunitat de Madrid i futura presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso --que serà investida el proper 14 d'agost amb el suport de Ciutadans i Vox--, ha advocat aquest dimarts per respectar la presumpció d'innocència de les exdirigents autonòmiques Cristina Cifuentes i Esperanza Aguirre, després que la Fiscalia Anticorrupció demani la seva imputació per presumpte finançament il·legal del partit, alhora que ha assegurat que "no renega de ningú" però que ella ha de mirar "cap endavant".



En roda de premsa a la cambra regional, després de ser preguntada sobre si la petició de la Fiscalia pot enterbolir la seva tasca com a futura presidenta Ayuso ha indicat que la seva "nexe" amb elles va ser com el de "qualsevol militant i afiliat al PP durant les èpoques que van ser presidentes".



"El que toca ara mateix és respectar la presumpció d'innocència, jo tinc l'obligació de veure i mirar per endavant i renovar aquest projecte i de canalitzar una nova etapa. Quan la Justícia parli farem nosaltres el mateix. Els meus responsabilitats, en el cas d'Aguirre, es centraven més en un perfil tècnic o de periodista en un partit polític però ara sóc una altra persona, amb un altre perfil i una altra etapa. no renego de ningú però no he de reivindicar res, no tinc aquesta obligació", ha sostingut.



En el fet que Cifuentes hagi assenyalat al seu compte de Twitter que tot el que li ha passat és per "aixecar catifes", la futura presidenta ha reiterat que no és el seu "portaveu" sinó que del que s'ha de responsabilitzar és del projecte de la Comunitat de Madrid en els pròxims anys i de fer un projecte transparent per lluitar "amb tots els mitjans" contra la corrupció.



Sobre la informació de Infolibre, que acusa Ayuso de beneficiar-se "de la donació d'un segon immoble a Madrid en una altra operació sospitosa d'aixecament de béns", la popular creu que només tracten de furgar per atacar-la políticament.



"Em sembla un exercici absurd, parlen d'una família anònima i demano respecte per a ella i per al meu pare", ha conclós.