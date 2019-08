Restriccions nocturnes a Glòries a causa de les obres

El canvi de fase de les obres de la plaça Glòries de Barcelona implicarà restriccions nocturnes de circulació entre aquest dimecres i el divendres, ha informat l'Ajuntament aquest dimarts en un comunicat.













La nit de dimecres a dijous es desplaçaran els tres carrils de circulació de la Gran Via de sortida de la ciutat cap al costat mar, i durant els treballs es mantindrà un carril de circulació tant a la Gran Via com al carrer Badajoz.





Les restriccions seran de les 23.00 a les 5.30 hores, igual que la nit de dijous a divendres, quan es desplaçaran els carrils per als vehicles que entrin a la ciutat, que disposaran de dues pel tronc central al costat mar i d'un en el lateral del costat muntanya.





La configuració final d'entrada a la ciutat presentarà així una bifurcació que determinarà amb quins carrers enllaçaran els vehicles: el carril del lateral muntanya anirà només al carrer Independència, i els dos del costat mar només seguiran per la Gran Via.





A més, durant part d'agost i setembre s'ocuparà part dels carrers Llacuna i Ciutat de Granada per a la construcció de sortides d'emergència dels túnels viaris.





L'Ajuntament ha assegurat que les obres de l'estructura dels túnels avancen segons el ritme previst perquè puguin entrar en funcionament durant el primer trimestre del 2021.