Els trastorns del son estan relacionats amb malalties neurològiques o cardiovasculars

Experts de la Societat Madrilenya de Pneumologia i Cirurgia Toràcica (Neumomadrid) han advertit que diversos trastorns del son estan associats a malalties neurològiques, alteracions endocrines o malalties cardiovasculars, entre d'altres.









"El son patològic es troba associat a nombroses malalties neurològiques com la depressió o el Parkinson, a alteracions endocrines com la diabetis mellitus i l'obesitat, a cardiovasculars, com la hipertensió arterial i els infarts cardíacs i cerebrals; al control del sistema immunitari i el desenvolupament de diferents càncers", han apuntat amb motiu del V Taller de trastorns del son per a Tècnics, que busca formar professionals en les noves pràctiques destinades a alleujar aquests trastorns i intentar evitar les malalties relacionades amb el desordre del son.





Algunes d'aquestes patologies, com la síndrome d'apnees-hipopnees del son (SAHS), estan involucrades en gairebé el doble dels accidents laborals en comparació amb els treballadors que no les pateixen. En aquest sentit, la doctora Cristina López Riolobos, pneumòloga de l'Hospital Universitari del Tajo i experta en Medicina del Son, ha assenyalat que "avui en dia, aquests trastorns del son es troben cada vegada estan més presents en la nostra societat, a tots els nivells".





Segons Ana Candel Pizarro, infermera de la Unitat de Son de l'Hospital 12 d'Octubre de Madrid, en el cas de patir insomni s'ha de millorar la 'higiene de son': "reduir o eliminar aquelles activitats que puguin entorpir (com dur a terme una activitat física forta abans d'anar a dormir o l'ús del mòbil al llit) i intentar evitar la por a anar-se'n a dormir perquè en nits anteriors es van tenir problemes per agafar el son".





En alguns casos, apunta que pot "ser beneficiós" fins i tot prendre melatonina. En aquest sentit, l'experta ha assenyalat que els fàrmacs per dormir "sempre han de ser l'última opció i s'ha de reavaluar periòdicament si està indicat prendre-ho".





La doctora López ha explicat que els ritmes biològics es desenvolupen de forma cíclica, regulant les funcions fisiològiques perquè es repeteixin cada 24 hores. El ritme circadià de son es regula de la mateixa forma, sincronitzat sobretot en relació amb la llum i la foscor (dia/nit). Quan aquests sincronitzadors externs i interns integrats perfectament entre si es desequilibren, es produeix aquest trastorn de son.







"Té efectes negatius per al manteniment de funcions del nostre organisme i pot provocar alteracions en la producció d'hormones (resistència a la insulina, alteracions del creixement en nens), alteracions en la consolidació de la memòria, problemes de comportament i rendiment escolar/laboral , depressió, o ansietat. A més, s'associa amb alteracions immunitàries i processos crònics", apunta la doctora.





Per aconseguir evitar tot això, l'especialista explica com tractar-lo: "S'ha de resincronitzar el ritme biològic i, per això, cal posar en ordre els reguladors alterats. El més important és fer els nostres horaris el més regulars possibles, com una bona rutina d'anar a dormir a la mateixa hora, que s'ajusti amb els horaris de llum i foscor, fixar horaris de menjars, evitar exposició lumínica amb ordinadors, mòbils, LED potents abans de dormir, fer exercici regular durant el dia però no a última hora, exposició solar durant almenys 2 hores, etc".