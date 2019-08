Quirónsalud implanta una pròtesi de genoll personalitzada

L'especialista en Traumatologia i Cirurgia Ortopèdica de l'Hospital Quirónsalud Barcelona Lluís Puig Verdié ha implantat una de les primeres pròtesis fabricades específicament per a un pacient 100% a la seva mida a Espanya, i la primera a l'hospital, ha informat el centre en un comunicat aquest dijous.









Amb aquest sistema s'aconseguirà reduir els regs, disminuirà considerablement les malalties per desajustaments o per la inestabilitat de la pròtesi i facilitarà una recuperació més ràpida al pacient: "Les pròtesis personalitzades sens dubte canviaran la manera amb què ens afrontem al problema del desgast articular, oferint als nostres pacients beneficis importants".





El disseny es basa en un estudi d'imatge per TAC que permet una reconstrucció tridimensional exacta a l'articulació del pacient, així com l'ajust de tot el material necessari per a la intervenció quirúrgica a l'anatomia del pacient.





La diferència amb l'ús d'altres pròtesis de mesures estàndards és que, gràcies a un procés d'automatització ajustat a l'anatomia del pacient, l'implant queda adaptat a l'altiplà tibial i al fèmur perfectament.





D'aquesta manera, es permet reproduir el moviment i la manera de caminar del pacient, la qual cosa li permet tornar a la seva vida activa de la forma "més normal i ràpida possible", ha assegurat Verdié.