Un informàtic vinculat a Púnica va assenyalar a Díaz Ayuso com el seu contacte al PP el 2011

L'informàtic de EICO Adrián de Pedro assenyalar en una declaració judicial realitzada el 2014 a la candidata a presidir la Comunitat de Madrid Isabel Díaz Ayuso com el seu contacte al PP per als treballs de millora reputació de la candidata Esperanza Aguirre a la campanya electoral de 2011 .









Així es desprèn de la declaració que De Pedro va prestar el 23 de desembre de 2014 davant del jutge de l'Audiència Nacional Eloy Velasco, avançada per Vox Populi.





Durant l'interrogatori l'empresari valencià diu sobre Díez Ayuso: "Aquesta persona que li estic dient, per a mi, * és més que un tècnic * que m'hagin posat en contacte per dir canvia això, canvia allò altre".





De Pedro, va explicar al jutge que ell va venir a Madrid en una ocasió a treballar en el projecte amb l'equip tècnic i que ajudava per a la creació de pàgines web. Va negar desconèixer qui del PP havia de pagar-li, ja que aquests assumptes els portava directament el seu germà Alejandro, encara que es tractava de "l'època d'Esperanza Aguirre".





"EM POTS AJUDAR AMB AIXÒ O AMB EL ALTRE?





"Jo sé amb qui parlava jo, Isabel Díaz Ayuso, que era la que em deia 'escolta, em pots ajudar en això, em pots ajudar en allò altre'", va referir l'informàtic al llavors titular del Jutjat Central d'Instrucció número 6, que va insistir durant el seu interrogatori si aquest contacte era a "Gènova", seu del PP i on també s'ubica la direcció del PP de Madrid. "Aquesta noia és una empleada del PP de Madrid", va respondre llavors el compareixent.





"La meva percepció és que la gent d'allà no tenia ni idea de xarxes socials ni de posicionament web, i nosaltres els formàvem i els ajudàvem en la campanya que hi havia amb Esperança, que es va presentar com a candidata", va explicar l'expert al jutge.





"Jo vaig ser allà a Madrid a fer una formació de posicionament, perquè la gent sabés d'aquestes coses", ha afegit. "Quant van acabar les eleccions ens van enviar a fregir pasqües, i gairebé desapareixem", ha lamentat també De Pedro davant del jutge.





Els contractes de millora reputació de candidats del PP a diverses localitats espanyoles formen part de la investigació d'aquesta trama presumptament corrupta.