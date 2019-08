El CF Reus prepara una demanda contra Laporta, Oliver i la Lliga

El propietari del Club de Futbol Reus Deportiu, Clifton Onolfo, prepara una demanda contra Joan Laporta, Joan Oliver i la Lliga per considerar-los responsables del declivi de l'entitat.









Onolfo ha fet públic un comunicat en què destaca que lluita per "recuperar els diners retinguts per la Lliga" i en què es considera "estafat per Oliver, Laporta i companyia".





"Ells van causar les pèrdues i han de pagar", assegura Onolfo.





El CF Reus Deportiu va ser expulsat al gener de forma temporal durant tres anys del futbol professional i multat amb 250.000 euros per incomplir els pagaments dels salaris als seus futbolistes, quan Oliver era el propietari.





"Ara, les Corts Civils i Mercantils d'Espanya han de ser usades per fer la feina que els clubs esportius no van fer", afegeix Onolfo en el comunicat.





Onolfo promet que la totalitat dels diners que rebin, a excepció de les despeses judicials, es destinaran a creditors, jugadors i treballadors.





"Ara ens demanen pagar dos milions pel dany que ells van causar quan el primer equip ni tan sols va jugar un minut durant l'època Onolfo", remarca.





Precisament aquest divendres 9 d'agost el CF Reus ha fet el seu primer entrenament de la temporada, que ha tingut lloc al camp de la Floresta, a Tarragona.





El CF Reus va intentar entrenar a les instal·lacions de l'Estadi Municipal, que depenen de l'ajuntament, però no ha estat possible, perquè el consistori ha assenyalat que només actuarà amb el vistiplau de l'administrador concursal, David López. Tan sols s'han entrenat deu jugadors.





Onolfo i els seus advocats han presentat, el mateix divendres, la cautelar per poder jugar a la Segona Divisió B. També han demanat el control del concurs en comptes de l'administrador concursal, amb la finalitat de realitzar tràmits al jutjat durant el mes d'agost.