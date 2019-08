El fum dels cigarrets torna més agressiu el càncer de cap i coll

Investigadors de la Universitat Thomas Jefferson (Estats Units) han demostrat que el fum de la cigarreta reprograma les cèl·lules que envolten a les cèl·lules canceroses, i ajuda així a impulsar l'agressivitat del càncer de cap i coll, el sisè tipus de tumor més freqüent del món i que sorgeix a la capa externa de la pell i les membranes mucoses de la boca, el nas i la gola.









"El fum de la cigarreta canvia el metabolisme de les cèl·lules, fent que els tumors siguin més eficients com a ecosistema per promoure el creixement del càncer", explica Ubaldo Martínez-Outschoorn, líder d'aquesta investigació, que s'ha publicat a la revista 'Molecular Cancer research '.





Els tumors estan compostos de cèl·lules canceroses que creixen fora de control i de cèl·lules no canceroses que 'sostenen' el tumor. Més de la meitat de les cèl·lules dels tumors són cèl·lules de suport i creen el que els científics anomenen l'estroma tumoral. El tipus de cèl·lula més comú en l'estroma tumoral són els fibroblasts, que ajuden a mantenir l'arquitectura dels teixits.





Les interaccions entre els fibroblasts i les cèl·lules canceroses promouen el creixement del tumor. Les cèl·lules canceroses utilitzen productes metabòlics generats pels fibroblasts circumdants per obtenir energia i estimular el seu creixement. "Aquí és on els tumors són més agressius", detalla l'investigador.





Sabent que el fum de la cigarreta és el factor de risc més fort per a aquest tipus de càncer, els investigadors es van plantejar entendre millor com canvia el metabolisme de les diferents cèl·lules del tumor. Per a això, van exposar els fibroblasts al tabac. Segons el seu estudi, els fibroblasts van augmentar un tipus particular de metabolisme anomenat glicòlisi, que produeix metabòlits que són usats per les cèl·lules canceroses properes per ajudar a estimular el seu creixement.





A més, aquestes cèl·lules canceroses van adquirir certes característiques de malignitat, com una major mobilitat i resistència a la mort cel·lular. El major suport dels fibroblasts exposats al tabac va causar tumors més grans en un model de ratolí de la malaltia. A més, també van trobar una proteïna en els fibroblasts exposats al tabac que semblava impulsar aquests canvis metabòlics.





"La proteïna, anomenada transportador de monocarboxilat 4 (MCT4), és un mecanisme important pel qual el fum de la cigarreta exerceix agressivitat contra el càncer, i hem demostrat com manipular-lo i, amb sort, revertir-lo. També hem vist que els fibroblasts exposats al fum interactuen amb altres cèl·lules de l'estroma tumoral, com les cèl·lules del sistema immunològic", assenyala Martínez-Outschoorn.





Aquest descobriment ha establert les bases d'un futur assaig clínic en què esperen poder 'apagar' l'estat metabòlic negatiu induït pel fum de la cigarreta. L'estudi combinarà un medicament aprovat per a la diabetis anomenat metformina, que es dirigirà al metabolisme alterat de les cèl·lules canceroses, amb una immunoteràpia també aprovada anomenada durvalumab.





DADES DEL CÀNCER I EL TABAC





Segons diversos experts, el tabac pot estar darrere del 60 per cent de les morts per càncer i el seu consum es relaciona amb l'aparició de vuit tumors, que solen tenir més capacitat de mutar i són els més resistents a qualsevol tractament, en línia amb els troballes d'aquest equip d'investigadors nord-americans.





Espanya és un dels països europeus en els es diagnostiquen més tumors, tot i que la incidència i la mortalitat se situa en la mitjana europea. En càncer pulmó, concretament, fins al 90 per cent dels casos diagnosticats s'associen al consum de tabac, segons dades de l'Associació Espanyola d'Afectats de Càncer de Pulmó (AEACaP).





Cada any es detecten a Espanya 10.000 casos nous de tumors de cap i coll. Els tipus més freqüents són els de la cavitat oral, la incidència és del 3 per cent, tot i que augmenta cada any. Es detecten entre 11 i 17 casos per cada 100.000 habitants. A nivell global, s'estima que produeix 350.000 morts cada any al món i el 85 per cent dels casos es deu al consum de tabac.