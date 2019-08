El PP ja es prepara per a noves eleccions

La direcció del PP estarà completament activada a primers de setembre amb l'objectiu de mobilitzar els seus quadres mitjans a tot Espanya per "forlatecer" el projecte de Pablo Casado i presentar-lo en cada racó d'Espanya com a "alternativa" al socialista Pedro Sánchez, tot això sense perdre de vista unes possibles eleccions generals el 10 de novembre.









D'aquesta tasca s'ocuparà sobretot la nova vicesecretària d'Organització del PP, Ana Beltrán, que té previst recórrer totes les comunitats per prémer l'estat del partit en cada territori, segons han informat fonts de la cúpula del partit.





La responsable d'Organització del PP vol posar-se en contacte amb els presidents del partit a cada autonomia i amb els líders provincials per conèixer les seves "preocupacions i inquietuds", però també per tenir greixada la maquinària electoral per si es repeteixen els comicis el 10 de novembre .





"Es tracta d'il·lusionar els equips en cada territori i fotalecer el projecte de Casado", asseguren fonts de la direcció nacional del partit, que assenyalen a més que el PP vol traslladar als ciutadans una imatge de partit proper i al carrer.





PRESUMIR DE PACTES DAVANT DE LA "INCAPACITAT" DE SÁNCHEZ





A la tornada de les vacances, la direcció del PP posarà èmfasi en els pactes que ha tancat amb Ciutadans i Vox en comunitats i ajuntaments davant de la "incapacitat" del cap de l'Executiu en funcions, Pedro Sánchez, la investidura va fracassar a finals de juliol .





Tot i que el PSOE va guanyar les eleccions del 26 de maig, el PP ha aconseguit governar a Múrcia, Castella i Lleó i Madrid, així com en els ajuntaments de Saragossa i la capital d'Espanya, reforçant així la figura de Pablo Casado després del revés electoral de les generals (va passar de 137 a 66 escons).





Segons la direcció del PP, el "centre-dreta ha donat una lliçó a l'esquerra d'entesa" en ser capaç de pactar programes de govern i no estar centrat en els "butaques" que és, al seu judici, el que preocupa a la esquerra, en al·lusió al repartiment de ministeris entre PSOE i Unides Podem.





El que més afany ha posat en aquest missatge és el secretari general del PP, Teodoro García Egea, que ha subratllat recentment que "tots els governs que depenen del PP estan en marxa i l'únic govern que depèn del PSOE té les negociacions bloquejades", en referència a l'Executiu nacional.





A més, García Egea no ha tancat la porta al fet que el PP pugui incrementar aquest poder territorial en els propers mesos, ja que, al seu entendre, hi ha governs formats per partits d'esquerra que no duraran quatre anys, de manera que la " tasca negociadora "del seu partit no ha acabat i poden seguir" tenyint el mapa de blau".





CANVIS EN ELS TERRITORIS





A partir de setembre, la direcció nacional del PP començarà a renovar equips també en alguns territoris. Per exemple a Canàries la designació del fins ara president del PP canari, Asier Antona, com a senador autonòmics ha deixat les regnes del partit a les illes en mans del seu número dos, Australia Navarro. D'entrada, no hi ha data per al congrés del PP canari.





Un altre dels relleus que començarà a abordar 'Gènova' a després de l'estiu serà el relatiu al PP d'Astúries, on en els últims mesos conviuen en bicefàlia la presidenta del partit al Principat, Mercedes Fernández 'Cherines', i la candidata a les eleccions del 26 de maig, Teresa Mallada. Tot apunta que aquesta última, afí a la nova direcció de Casado, es farà amb els comandaments del PP asturià més endavant.





En el cas de Cantàbria, un altre dels territoris en què es va apuntar a un canvi de lideratge, María José Sáenz de Buruaga seguirà al capdavant del partit en aquesta regió i en aquest moment 'Gènova' no es planteja un relleu.





Fa uns dies, després i expressar-li públicament el seu suport al secretari general del PP, va dir sentir-se "absolutament recolzada, acompanyada i recolzada" per la direcció de partit i ha recalcat que té una comunicació "fluida i permanent" amb Casado.