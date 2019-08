L'OMS alerta de brots de xarampió a tot el món

Els brots de xarampió continuen propagant ràpidament a tot el món, el que suposa que "milions de persones a tot el món estan en risc de contraure la malaltia", segons els últims informes preliminars, "provisionals i incomplets", proporcionats aquest mes des dels sistemes de vigilància dels diferents països a l'Organització Mundial de la Salut (OMS).





Durant l'1 de gener i el 31 de juliol de 2019, 182 països han noticiat 364.808 casos de xarampió.





Per a aquest mateix període de l'any passat, es van reportar 129.239 casos de xarampió de 181 països.









No obstant això, l'organització internacional adverteix que el nombre real de casos és considerablement més gran que els reportats a través dels sistemes de vigilància a causa de la falta d'informació. Concretament, estima que a nivell mundial s'informen menys d'1 de cada 10 casos.





D'altra banda, per al període actual de 2019, la Regió d'Àfrica de l'OMS ha registrat un augment del 900%, és a dir, un augment de 10 vegades-; la Regió d'Europa del 120%, el que suposa un augment de més del doble; la Regió de la Mediterrània Oriental del 50%, vol dir augment de 1,5 vegades; la Regió del Pacífic occidental un 230%, el que suposa un triple augment; mentre que la Regió d'Àsia Sud-oriental i la Regió de les Amèriques van registrar una disminució del 15% en els casos notificats.





D'altra banda, recorda que l'últim any per al qual es disposa d'estimacions mundials de casos i morts per xarampió de l'OMS és 2017; en aquest any hi va haver 6,7 milions de casos estimats de xarampió i 110.000 morts relacionades amb el xarampió, basant-se 173.330 casos reportats.





L'informe amb les dades finals de les estimacions mundials de casos i defuncions de 2018 es publicarà al novembre de 2019, mentre avança que l'any passat hi va haver 353.236 casos de xarampió reportats a l'OMS.