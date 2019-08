L'Assemblea de Madrid celebra el Ple que porta Díaz Ayuso a ser presidenta

L'Assemblea de Madrid acull aquest dimarts i dimecres el Ple d'investidura que porta la candidata del PP a la Comunitat, Isabel Díaz Ayuso, a ser la primera presidenta regional d'un Govern format per PP i Ciutadans, després d'haver arribat a un acord aquestes dues formacions juntament amb Vox, després de més de dos mesos de negociacions.









Es tractardel segon ple d'investidura després que fa un mes tingués lloc la primera ronda de contactes, i després de no haver-hi acord entre les tres parts del bloc centredreta s'efectués un Ple sense candidat el passat 10 de juliol.





Després de més de 60 dies de negociacions, les tres formacions del centre dreta han aconseguit un acord, malgrat les desavinences inicials que van protagonitzar el partit taronja i Vox, en què Ayuso va haver d'actuar de mediadora.







Des del famós cafè en un hotel madrileny, passant perquè Cs només volia reunir-se amb aquest partit per mostrar-li els acords a què arribés amb PP, fins a finalment acceptar el document definitiu de la formació de Santiago Abascal.





Just aquesta decisió de reprendre les rondes de contactes es va produir un dia després que la portaveu de Vox a l'Assemblea de Madrid, Rocío Monasterio, presentés el document per donar suport a la investidura de la popular. Tant ella com el portaveu de Ciutadans van donar el vistiplau, per la qual cosa Vox va decidir que votaria 'sí' a la investidura d'Ayuso.





La candidata del PP va celebrar llavors el suport que li brindaran Ciutadans i Vox, que donarà llum verda a un "Govern històric" units per "la defensa de la constitució". Va assegurar que serà un Executiu compromès amb la baixa fiscalitat, que lluitarà per una "regió de llibertats" que sigui la "segona casa de tots els espanyols".





Però, just la mateixa setmana en què Ayuso celebrava el seu èxit la Fiscalia Anticorrupció demanava la imputació de les expresidentes regionals Esperanza Aguirre i Cristina Cifuentes, per presumpte finançament il·legal del partit. La popular es va desmarcar de les seves predecessores al·legant que és "una altra persona, amb un altre perfil i una altra etapa".





La investidura es produirà després de la publicació d'una sèrie d'informacions en mitjans de comunicació que han portat els grups d'esquerra a relacionar Ayuso amb la trama Púnica o demanar explicacions per l'aval rebut per una empresa participada pel seu pare per l'ens Avalmadrid.





No obstant això, Gènova defensa que la candidata representa una nova etapa en el partit i que la futura presidenta regional ha donat totes les explicacions i que "judicialment no hi ha res". En aquest sentit, diversos càrrecs del PP han acusat aquestes formacions de tractar de "enfangar" la proclamació d'Ayuso com a nova presidenta.





Des de l'oposició han recordat al partit taronja que després de conèixer aquestes informacions de la popular, encara està a temps de propiciar un altre canvi a la regió. El candidat de Més Madrid, Íñigo Errejón, ha avisat aquesta formació que donar-li una "pròrroga" el PP de Madrid és "tacar-se de la seva corrupció" i que s'hauria de replantejar el seu suport.





Per la seva banda, des del PSOE-M han assenyalat que el que té a la mà canviar aquesta situació és Ciutadans, que pot "apostar per un Govern emparat per la ultradreta i un partit sota la sospita de la corrupció o un partit amb un president del Govern sensat i moderat i net com és Ángel Gabilondo".





Així mateix, la portaveu d'Unides Podem IU-Madrid a Peu ha acusat la formació taronja de no entrar en les institucions per regenerar, i de donar suport al Govern de la "involució".





ESTRUCTURA DEL GOVERN





Ayuso serà elegida com la màxima responsable de la regió amb el suport de PP, Cs i Vox i la previsió és que prengui possessió del seu càrrec el dilluns de la setmana que ve.





El Consell de Govern estarà format per 13 conselleries, de les quals set seran per als populars i sis per la formació taronja, una de les quals estarà dirigida pel qual serà vicepresident.





ESTRUCTURA DEL PLE





El Ple d'investidura comença el dimarts a les 12 hores i Díaz Ayuso exposa sense límit de temps el seu programa polític, després del que Trinitat suspendrà la sessió.





Dimecres, a les 10 hores, es reprèn el ple i pot intervenir un representant de cada grup parlamentari de menys a més que ho sol·liciti durant 30 minuts. Díaz Ayuso els pot contestar individualment o de forma conjunta i sense limitació de temps.





Els representants dels grups parlamentaris tenen dret a una rèplica de quinze minuts cadascun i la intervenció de la candidata, novament sense limitació de temps, tanca el debat.





Després, el president de l'Assemblea suspèn la sessió i anuncia l'hora de la votació d'investidura. Si la candidata aconsegueix el vot favorable de la majoria d'absoluta de la Cambra madrilenya (67 diputats), obtindrà la confiança de l'Assemblea.





En cas que en aquesta primera votació Díaz Ayuso no aconsegueixi sumar la majoria absoluta, la seva proposta se sotmet a una nova votació a les 48 hores, és a dir, el 16 d'agost i obtindrà la confiança de l'Assemblea si aconsegueix una majoria simple de els diputats presents (més sís que nos).