Nou dones acusen Plácido Domingo d'assetjament sexual

Vuit cantants i una ballarina han assegurat que van patir assetjament sexual del tenor Plácido Domingo, en diferents trobades al llarg de tres dècades a partir de finals dels 80 i en ocasions en companyies d'òpera en què ell ocupava llocs d'alta direcció, segons una investigació d'Associated Press.









Només una de les nou dones va acceptar identificar: Patricia Wulf, una mezzosoprano que va cantar amb Domingo a l'Òpera de Washington. Una de les dones ha assegurat que Domingo va ficar la mà dins de la seva faldilla, i tres més han afirmat que va forçar petons a la boca en un vestidor, una habitació d'hotel i un dinar de feina.





"Un dinar de feina no és rar", ha assenyalat una de les cantants. "Però que algú intenti agafar-te la mà durant un dinar de feina és rar, o que et posi la mà al genoll és una mica estrany. Sempre et tocava d'alguna manera, i sempre besant", ha afegit.





A més d'aquestes nou dones, una altra mitja dotzena de dones ha assegurat que les proposicions sexuals de Domingo els van fer sentir incòmodes. Així, una cantant va dir que li va demanar diverses vegades sortir en una cita després contractar-la per cantar una sèrie de concerts amb ell en la dècada de 1990.





Tres dotzenes de cantants, ballarins, músics d'orquestra, personal tècnic, mestres de cant i administradors consultats han indicat haver presenciat comportament inadequat d'índole sexual per part de Domingo, i que perseguia dones més joves amb impunitat.





"Les acusacions d'aquestes persones no identificades, que es remunten fins a 30 anys, són profundament preocupants, i inexactes tal com es descriuen", ha assenyalat diumenge en un comunicat.





"Tot i així, és dolorós saber que puc haver molestat algú o haver-los fet sentir incòmodes, no importaria el temps hagi passat i malgrat les meves millors intencions. Jo creia que totes les meves interaccions i relacions van ser sempre benvingudes i consensuades. La gent que em coneix o ha treballat amb mi sap que no sóc algú que faci malbé, ofengui o s'avergonyeixi a ningú a propòsit", ha afegit.





"No obstant això, reconec que les normes i estàndards pels quals se'ns mesura avui són molt diferents del que eren en el passat. He tingut la benedicció i el privilegi d'haver tingut una carrera de més de 50 anys en l'òpera i m'atendré als estàndards més alts", ha conclòs.