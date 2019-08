La cadena B&B ven tots els seus hotels a Espanya

La cadena hotelera francesa B&B s'ha desfet dels seus actius a Espanya després de la venda de l'últim establiment, l'Hotel Oviedo al grup Miratres per 1,7 milions d'euros. No obstant això, el grup gal seguirà explotant el local en règim de lloguer durant un mínim de 30 anys.









D'aquesta manera, l'estratègia de la companyia passa per no ser la propietària dels hotels, però sí tenir-los en lloguer i gestionar-lo, ampliant així la seva xarxa d'establiments i projectant una nova col·laboració amb fons d'inversió immobiliària com Corum, Atom, Covivio, Doalca o Azata.





La direcció de B&B sosté que Espanya i Portugal són punts estratègics i que preveuen seguir creixent a la Península Ibèrica.





En l'actualitat, B&B compta amb 32 hotels a Espanya i dos a Portugal. Entre les últimes actuacions, el grup hoteler ha anunciat recentment la renovació de l'Hotel Madrid Getafe, l'ampliació de l'Hotel Barcelona Viladecans, i l'obertura dels nous Hotel Saragossa Los Enlaces Estació i Hotel Tarragona Centro Urbis.