Ayuso promet "la rebaixa més gran" d'impostos de la història de Madrid

Ayuso es compromet a rebaixar els impostos a Madrid. La candidata del PP a la Comunitat de Madrid ha promès aquest dimarts que quan sigui presidenta emprendrà a la regió "la major rebaixa" d'impostos de la història i "compensar la voracitat fiscal" del Govern central del PSOE.













Així ho ha exposat durant el seu discurs en la primera sessió del Ple de la seva investidura, on ha començat recordant que la Comunitat és la regió que "més creix" i que els populars han aconseguit que els madrilenys facin de la Comunitat un lloc " atractiu on viure ".





Ayuso ha assegurat que continuaran en aquesta línia i que van a promoure "la major rebaixa d'impostos de la història de Madrid", una cosa en el que també ha celebrat que estiguin d'acord tant Ciutadans com Vox.





Com a presidenta de dur a terme "la major rebaixa fiscal" en els propers quatre anys de la història de la Comunitat de Madrid, baixarà la tarifa autonòmica de l'IRPF, reduint tots els trams de la tarifa en mig punt, fent que s'arribi a pagar fins un 5,5% menys.





Una altra de les promeses és la d'elevar el mínim personal i familiar per descendents i aprofundir en les deduccions sobre aquest impost.





ELS NOUS AUTÒNOMS PAGARAN 50 EUROS AL MES DURANT DOS ANYS





A més, el seu equip ha de garantir als nous autònoms una tarifa plana de 50 euros de cotització a la Seguretat Social durant dos anys. El mateix temps que tindran garantida aquesta ajuda les dones autònomes que es reincorporen a la seva activitat després de la maternitat.





"Demandarem del Govern central que no augmenti els impostos sobre les famílies i les empreses. Però, si finalment ho fa, la Comunitat de Madrid es compromet a les rebaixes d'impostos necessàries per a compensar, en el possible, la voracitat fiscal del govern socialista" , ha llançat.





També instaran al Govern d'Espanya a la posada en marxa "urgent d'un nou sistema de finançament autonòmic que corregeixi els actuals desequilibris que perjudiquen Madrid". En aquest punt. La futura presidenta madrilenya ha assegurat que no pretén que el seu govern estigui instal·lat en la "reivindicació", però ha avisat al Govern espanyol que "no esperin que Madrid sigui tractada injustament".





"No podem mantenir la solidaritat amb l'Administració General de l'Estat i altres regions sense eines: des de la Finançament autonòmic, fins a la inversió en infraestructures", ha sostingut.