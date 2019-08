Xina i els Estats Units aparquen les negociacions fins d'aquí a dues setmanes

Xina i els Estats Units han reprès el diàleg econòmic i comercial "al més alt nivell", via telefònica, i s'han deixat dues setmanes de marge per tornar a conversar, tal com ha explicat el Ministeri de Comerç de la Xina.













D'aquesta manera, Liu Heying, vice primer ministre xinès i líder del Diàleg Econòmic Integral Xina-EUA, va conversar telefònicament amb el Representant de Comerç dels EUA, Robert Lighthizer, i el secretari del Tresor, Steven Mnuchin.





També van atendre la conversa el ministre de Comerç de la Xina, Zhong Shan, el governador del Banc Popular de la Xina, Yi Gang, i el subdirector de la Comissió Nacional de Desenvolupament i Reforma, Ning Jizhen. "Les dues parts van acordar tornar a conversar en dues setmanes ", ha precisat el Ministeri.





L'ANUNCI COINCIDEIX AMB LA DECISIÓ DELS EUA DE ENDARRERIR DELS ARANZELS A ALGUNS PRODUCTES





L'anunci del Ministeri de Comerç de la Xina va coincidir en el temps amb la decisió de les autoritats nord-americanes de retardar al pròxim 15 de desembre en el cas d'alguns productes, com telèfons mòbils o ordinadors portàtils, l'entrada en vigor dels aranzels que gravaran des l'1 de setembre amb un 10% addicional a importacions procedents de la Xina per valor de 300.000 milions de dòlars (268.341.000 d'euros).





El Representant Comercial dels EUA va informar que s'ha procedit a la retirada d'alguns productes de la llista de mercaderies objecte dels nous aranzels del 10% atenent a raons de salut, seguretat, seguretat nacional i altres factors.





El passat 1 d'agost, el president dels EUA, Donald Trump, va anunciar que el país nord-americà imposarà un aranzel del 10% sobre 300.000 milions de dòlars d'importacions de productes procedents de la Xina a partir de l'1 de setembre.





Aquests aranzels s'apliquen sobre el percentatge d'exportacions xineses als EUA encara exempt de gravàmens. Els 250.000 milions de dòlars (225.484.000 d'euros) restants seguiran estant subjectes a un aranzel del 25%.