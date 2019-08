L'objectiu de Foment amb el "cèntim simbòlic": eliminar els cotxes més contaminants

El globus sonda llançat pel Ministeri de Foment sobre el pagament d'un "cèntim simbòlic" en les autovies gratuïtes té un objectiu addicional més enllà del sosteniment de les infraestructures.





Segons informa 'El Confidencial Digital', el pla del departament dirigit per Ábalos consisteix en penalitzar els cotxes més contaminants que circulin per aquestes carreteres. El digital, que ha accedit als plans del Govern, explica que el gravamen partiria de 0,03 cèntims i podria arribar fins als 0,15 euros per quilòmetre recorregut.









El pagament d'aquesta nova taxa es realitzaria amb un model similar al de les autovies portugueses. Es basa en un sistema de pagament electrònica sense barreres, que consisteix a instal·lar càmeres de control sobre la calçada per llegir les matrícules del vehicle i carregar el cost directament al compte corrent del conductor.





MÉS ANTIC, MÉS PAGUES





La idea de Foment és que els cotxes amb una tecnologia més contaminant sufraguen un peatge més gran. El Ministeri té la vista posada en els cotxes dièsel anteriors a 2006 i els de gasolina d'abans de 2000; ambdues tipologies de vehicles pagaran més diners per fer servir la mateixa autovia que els cotxes més moderns.





La xarxa de carreteres de gran capacitat, enteses aquelles que tenen almenys dos carrils per sentit, suma 15.965 quilòmetres a Espanya, segons dades de l'Associació Espanyola de la Carretera.







Incorporar un peatge a aquestes infraestructures suposaria per a l'Estat uns ingressos anuals de 700 milions d'euros. Una quantitat massa llaminera com perquè Foment reculli de moment la seva globus sonda.