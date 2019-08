Trànsit preveu 7,8 milions de desplaçaments per carretera per al pont d'agost

La Direcció General de Trànsit (DGT) preveu 7,8 milions de desplaçaments per carretera de llarg recorregut des d'aquest dimecres a diumenge, en ser aquest any el festiu nacional del 15 d'agost un dijous.





Per això, Trànsit ha posat en marxa un operatiu especial de regulació, ordenació i vigilància del trànsit que començarà a les 15.00 hores de dimecres i finalitzarà a les 24.00 hores de diumenge.









Segons indica la DGT, el pont coincideix amb diversos esdeveniments que impliquen majors intensitats de trànsit tant en els desplaçaments de llarg recorregut com els de curt.





D'una banda, per la festivitat del 15 d'agost, que suposa un èxode de les ciutats d'aquells ciutadans que no estan de vacances però que surten a gaudir dels quatre dies de descans; per ser canvi de quinzena de vacances, de manera que coincidiran en carretera els que finalitzen les vacances amb aquells que les comencen; i per l'augment de desplaçaments curts, molts d'ells per vies convencionals, entre localitats que celebren festes patronals.





El pont coincideix amb la campanya de vigilància de la velocitat que la DGT està duent a terme durant aquesta setmana, de manera que s'estan incrementant els controls amb radars mòbils, especialment a les carreteres convencionals. La vigilància d'aquestes infraccions es realitza de forma complementària des de l'aire amb els helicòpters que porten incorporat el radar Pegasus.





També s'intensificaran els controls preventius d'alcohol i drogues durant aquests dies, de manera que qualsevol conductor pot ser sol·licitat pels agents de l'Agrupació de Trànsit de la Guàrdia Civil per sotmetre a aquestes proves, ja que la celebració de les festes en nombroses poblacions comporta un consum major d'aquest tipus de substàncies.





Segons assenyala Trànsit, les mesures de regulació i ordenació de la circulació es disposaran en els accessos a poblacions importants que celebrin les seves festes, així com en les principals vies de comunicació amb elevades intensitats de trànsit que canalitzen tots els desplaçaments entre les zones de litoral i els grans nuclis urbans de Madrid, Barcelona, Castella-la Manxa, Comunitat Valenciana, Galícia, Múrcia i Andalusia.





Entre altres mesures, està prevista la instal·lació de carrils reversibles i addicionals mitjançant cons que, en els moments de major afluència circulatòria, suposaran més de 600 quilòmetres simultàniament.













Així mateix, es paralitzaran les obres a les carreteres, es limitarà la celebració de proves esportives i altres esdeveniments que suposin l'ocupació de la calçada i es restringirà la circulació de camions en general, i de mercaderies perilloses en particular, en certs trams, dates i hores.





Des de l'aire, Trànsit vigilarà tant les carreteres convencionals com les vies d'alta capacitat amb els helicòpters i drones de què disposa que estan distribuïts per tot l'àmbit d'actuació de la DGT.