Sánchez refusa contactar amb l'Open Arms, mentre Merkel i Macron s'interessen per la seva situació

El fundador de l'ONG Proactiva Open Arms, Òscar Camps, ha assegurat aquest dimecres mantenir contactes amb els presidents de França i Alemanya, Angela Merkel i Enmanuele Macron, així com amb el president del Parlament Europeu sobre la situació dels 151 migrants que continuen a 25 milles de Lampedusa a l'espera de port segur per desembarcar.









Camps ha assegurat però no haver pogut contactar personalment amb el president espanyol Pedro Sánchez, qui ha declinat fins a en tres ocasions en els últims mesos reunir-se amb el fundador de l'ONG.





"Amb Merkel i amb Macron he tingut contactes aquests dies i amb el president del Parlament Europeu", ha explicat Camps després de ser preguntat per si els contactes s'havien produït des que l'Open Arms roman a l'espera de poder desembarcar els migrants rescatats. "El president francès va rebre la informació i la resposta que hem obtingut és que es posava en marxa", ha indicat.





Quant a l'executiu espanyol, Camps ha admès "contactes però no a nivell" de Pedro Sánchez. "En el seu dia ens vam conèixer, vam quedar per prendre un cafè, des de llavors vam fer tres peticions però m'han contestat per escrit que no", ha indicat.





I, tot i que ha admès que "no és responsabilitat de l'executiu el que passi a la Mediterrània Central" considera que això "no implica que una organització espanyola que treballa en un país de l'Àfrica o Àsia, sigui protegida pel seu propi govern".





El fundador de l'ONG ha precisat que la seva intenció no és "perjudicar cap Govern, però tampoc deixar morir la gent al mar" i ha insistit en la responsabilitat d'Itàlia de garantir un port segur per a l'embarcació.





Segons Camps, ja han esgotat "totes les vies administratives i legals per forçar Itàlia" però l'organització segueix intentant que els governs europeus "atenguin i acullin" i ha lamentat que la Unió Europea no hagi estat capaç d'arbitrar un sistema de repartiment.





"Si la mateixa Unió Europea no és capaç de posar ordre dins dels 28, per això hi ha els tribunals", ha indicat Camps qui ha assegurat que "són els polítics els que sembla que són antisistemes i les ONG qui estan complint amb el dret internacional".





Quant a la situació en què es troben els migrants que porten 13 dies al vaixell, ha explicat en una entrevista a la Ser que la tensió és cada vegada més gran per la convivència de persones de 10 nacionalitats diferents que han patit tot tipus de tortures, violacions i esclavitud.





"El llindar de tolerància i de violència és molt alta. Hi ha discussions per un tros d'ombra, de menjar, el bany... Les condicions climatològiques també dificulten; són 13 dies sense poder ni tan sols trucar els teus pares per dir que ets viu , 13 dies desaparegut", ha indicat.





Del que està segur el fundador d'Open Arms és que de no haver estat rescatats, els 150 migrants que estan a bord del vaixell "ja estarien morts" i ha reconegut que l'ONG no és qui per a dir "què cal fer amb ells, però si que no cal deixar-los morir ".