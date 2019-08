Espanya i Itàlia deixen l'Open Arms a la seva sort

El ministre de Foment en funcions, José Luis Ábalos, ha assegurat aquest dimarts que el capità de l'Open Arms no és competent per demanar asil per als 31 menors que viatgen a bord del vaixell que es troba a 25 milles de Lampedusa a l'espera de que li autoritzin a desembarcar en un port segur.









L'organització espanyola va presentar aquest dilluns davant l'ambaixada d'Espanya a Malta la sol·licitud d'asil per als menors. Ábalos ha explicat, però, que "el capità del vaixell no té aquesta capacitat jurídica ni aquesta potestat, no li correspon poder exercir aquesta funció".





"Entenc que per mantenir la qüestió visqui pugui ser un element però no té aquesta capacitat", ha insistit el ministre en funcions en una entrevista a Telecinco en què ha descarregat la responsabilitat sobre Itàlia i ha criticat la "frivolitat" del ministre de l'Interior italià, Matteo Salvini, després de plantejar que el Govern espanyol "es dugui a Formentera o Eivissa" als migrants de l'Open Arms.





"Espanya no té un vaixell privat fent salvament en les seves aigües perquè està fent la seva funció des del públic i tots els ports d'Espanya són segurs, però a Itàlia no és així la cosa i ara li correspon a ells i si ens toqués a nosaltres el faríem", ha explicat Ábalos.





Ha recordat, així mateix, que des de Proactiva no s'ha demanat fins al moment que Espanya els proporcioni un port per desembarcar perquè, segons ha indicat, l'actitud de l'Open Arms "ha estat posar en qüestió a Salvini per pressionar el Govern d'Itàlia, el problema és que té bandera espanyola i vol mirar cap a Espanya".





El titular de Foment s'ha mostrat, a més, molest perquè s'estigui "comprometent la reputació d'Espanya quan està complint la seva tasca i compromesa amb aquests valors". "Ens irrita i ens desagrada aquesta situació tan inhumana, però cal dimensionar la situació perquè aquesta actuació puntual no és el problema", ha indicat Ábalos.





SALVINI





Per la seva banda, el ministre de l'Interior italià, Matteo Salvini, ha instat aquest dimarts al vaixell de l'ONG Open Arms a "navegar en direcció a Espanya" i ha subratllat que seguirà treballant per "evitar el desembarcament" a Itàlia tant de més de 500 migrants i refugiats.









Salvini ha anunciat a Twitter la seva tornada a la seu del Ministeri, després d'una gira política per platges en què ha defensat algunes de les seves reformes, entre elles la que implica multes de fins a un milió d'euros per a les ONG que entrin en aigües italianes sense permís.





"Treballant en el Ministeri aquest matí per evitar el desembarcament de 500 immigrants a bord dels vaixells de dues ONG, una francesa i una espanyola", ha dit, en al·lusió a l'Open Arms i al vaixell que gestionen Metges Sense Fronteres (MSF) i SOS Mediterranée.





Segons Salvini, "350 d'ells" van tenir la possibilitat de desembarcar a Líbia, un país que tant l'ONU com la Comissió Europea no consideren un port segur.





Per als restants, "els visitats pel milionari Richard Gere", la doctrina del líder de la Lliga passa per "prohibir" l'entrada en aigües italianes i convidar l'Open Arms a "navegar en direcció a Espanya".





ELECCIONS A ITÀLIA





"No em dono per vençut", ha proclamat el ministre, que ha advertit d'una possible aliança entre el seu actual soci de Govern, el Moviment 5 estrelles (M5S), i l'opositor Partit Democràtic (PD) per evitar la convocatòria d'eleccions anticipades en cas que prosperi la moció de censura presentada per la Lliga.





Una hipotètica aliança entre el M5S i el PD -negada ja per tots dos partits- implicaria "tornar a les 500.000 arribades" atribuïdes al Govern de Matteo Renzi, ha assegurat Salvini.





OPEN ARMS





El fundador d'Open Arms, Òscar Camps, ha respost aquest dimarts al Govern central: "No tractem de mantenir viva la 'qüestió'. Tractem de mantenir vives a les 507 persones que avui estan patint un segrest al mig del mar", entre l'Open Arms i l'Ocean Viking, i ha demanat a l'Executiu de Pedro Sánchez valentia i alçada política.





En una sèrie de tuits, Òscar Camps ha mostrat la seva sorpresa amb el "relat que el Govern tracta d'instaurar en l'opinió pública, tractant de mantenir un pols (feble) contra el Govern ultra del senyor Salvini a costa d'atacar les ONG que operen en aigües de la Mediterrània ".





Camps ha assegurat que no volen ni demanen venir a un port espanyol "pel risc que suposaria viatjar cinc dies més amb les 151 persones a bord".





El fundador d'Open Arms ha afirmat que ningú desprestigia el treball de l'Estat en matèria de Salvament Marítim i que paguen tots els espanyols: "Només faltaria que l'Estat no complís amb les seves obligacions i convenis internacionals (Itàlia no ho fa, cert)".









Ha demanat al Govern central i al president Pedro Sánchez que "deixin de queixar-se públicament i prenguin una decisió ferma davant d'aquells països que incompleixen les lleis i convenis internacionals i ho denunciïn al Tribunal Internacional del Dret del Mar d'Hamburg".





Camps ha sol·licitat a Sánchez que defensi els drets de les organitzacions espanyoles i "els drets de les vides que protegeixen sota pavelló espanyol. No faci creure als espanyols que Open Arms és el problema, el problema es diu Salvini".