Els pilots de Ryanair a Irlanda convoquen una vaga els dies 22 i 23 d'agost

Els pilots de Ryanair amb base a Irlanda estan cridats a una vaga de 48 hores la setmana que ve, en concret els dies 22 i 23 d'agost, segons ha informat l'Associació de Pilots d'Aerolínies Irlandeses (Ialpa) i el sindicat Forsa, aturades convocades després de no arribar a cap acord després de les converses amb la companyia.









La direcció de l'aerolínia irlandesa i representants dels treballadors es van reunir aquest dimecres a Dublín, en el procés de mediació per abordar les demandes salarials que reclama el col·lectiu.





Les aturades coincidiran amb els convocats pel sindicat Balpa, que defensa els interessos dels pilots britànics de Ryanair, que ha convocat vaga per als dies 22 i 23 d'agost i del 2 al 4 de setembre.





A Espanya, la secció sindical del SEPLA farà una votació entre els seus afiliats als que plantejarà si fer mobilitzacions en resposta a l'amenaça d'acomiadar 100 pilots, mentre que els sindicats USO i Sitcpla de tripulants de cabina (TCP) ja han registrat un preavís per a deu dies de vaga al setembre, després que l'aerolínia els hagi informat de la seva intenció de tancar les seves bases a Las Palmas i Tenerife el proper 8 de gener, així com el possible tancament de la de Girona i acomiadaments en general.