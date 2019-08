Els missatges de coacció de Pujol Ferrusola: "sembla amenaçar al conseller"

L'últim informe policial del cas Pujol estén els contactes directes del fill de l'expresident de la Generalitat fins a 2015 i mostra diversos missatges i converses mantingudes amb persones del Govern.









Segons la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal (UDEF) de la Policia, l'amenaça sembla ser de Jordi Pujol Ferrusola cap l'exconseller d'Empresa de la Generalitat, Felip Puig. "Sembla amenaçar veladament al conseller si no li tapa".





Tal com ha avançat 'El Confidencial', l'informe assenyala un missatge de WhatsApp d'octubre de 2015. "Bon dia! Sopresa! No podré fer molt això de canviar de número per passar-te missatges. 'Corre a tapar-me'", explica el missatge que ha cridat l'atenció als investigadors i ha tingut accés el medi citat.





El text segueix amb l'amenaça de Pujol Ferrusola. "No et deixaré viure si no ho fas. No et molest més, conseller, que segur que estàs ocupat".





El primogènit de Jordi Pujol es queixa que Jordi Puig li devia diners des de feia més d'un any i que aquest li donava llargues, de manera que insistia al conseller que li tornés el deute fent gestions.





PUJOL FERRUSOLA ES VAR REFERIR A AQUESTA QUANTITAT FINS EN 12 OCASIONS





La UDEF explica que la insistència que el conseller li tornés la quantitat que li devia a Pujol Ferrusola va arribar fins a les dotze reclamacions. L'informe explica que sembla que la quantitat a deure era de 260.000 euros, una conclusió treta després d'estudiar la cadena de missatges.





El fill del clan feia, a més, referència a un pis, suggerint que tots dos poguessin haver realitzat una inversió conjunta en un immoble.





LA DETENCIÓ D'ANDREU VILOCA VA GENERAR TEMOR





"Vés a saber què hi ha als 9.000 mails dels Viloca. A veure si hi ha de dimitir en massa! Esperem que no", ressalta un dels missatges.





Els missatges inclouen també contactes amb Jordi Ciuraneta, exconseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, explica 'El Confidencial'.





Segons la UDEF mostra la seva impaciència per un acord que, d'acord del conjunt d'intercanvis, es relacionaria amb el sector de l'alimentació, fent referència a empreses que comercialitzen productes com oli d'oliva o torrons. Compartia aquest negoci amb el seu germà Oriol Pujol.