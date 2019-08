Alborán es converteix en la nova destinació per a les màfies de tràfic de persones

Les màfies de tràfic de persones que actuen en l'Estret de Gibraltar han desenvolupat mètodes nous per traslladar els immigrants entre Àfrica i Espanya.





Segons informa El Confidencial Digital, des de fa setmanes aquestes bandes criminals condueixen les embarcacions que porten als immigrants fins a les aigües del mar d'Alborán. Un cop a prop de l'illot, abandonen les pasteres a la seva sort a l'espera que Salvament Marítim rescat als immigrants.









D'aquesta manera, les màfies s'estalvien el temps i combustible necessaris per atracar a la costa espanyola i no han d'invertir tampoc en motors. Aquesta forma d'economitzar els trajectes posa en major risc la vida dels passatgers, però a les organitzacions criminals els compensa el lucre que obtenen realitzant missions de menor recorregut.





COL·LABORACIÓ AMB EL MARROC





El control que el Regne del Marroc realitza en el control i rescat de pasteres ha ocasionat un descens en la quantitat d'immigrants que arriben a Espanya des del país berber. En el que portem d'any, s'han registrat gairebé 9.000 immigrants menys que per al mateix període de l'any anterior.





En 2018 es va assolir un rècord en l'arribada de migrants per via irregular a Espanya: 56.145 persones van tocar terra a casa nostra. La nacionalitat més nombrosa en aquest contingent és la marroquina, i per això tant Espanya com el Marroc s'han compromès en el control de la immigració irregular.