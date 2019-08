L'últim episodi de la 'guerra del futbol' ha castigat a la filial de drets televisats del grup PRISA. Recentment, l'empresa Audiovisual Sport (AVS) --participada en un 80% per l'editora d''El País' i 'As' - ha dipositat al registre mercantil seus comptes per a l'exercici de 2018, en les quals figura un forat comptable de 51 milions d'euros motivat per la lluita als tribunals entre Mediapro i Prisa.









AVS va afrontar a principis d'any una indemnització milionària en benefici de la multinacional de Roures per danys i perjudicis. Tot i que la companyia té previst recórrer aquesta indemnització, de moment ha hagut d'abonar 51 milions d'euros a la contrapart.





La 'guerra del futbol', que es va iniciar després que Mediapro trenqués amb PRISA per emetre de forma unilateral partits de futbol, s'ha succeït en els tribunals amb demandes i contrademandes presentades per totes les parts.





De fet, encara està pendent de resoldre una demanda milionària contra Mediapro que AVS va presentar per incompliment del contracte originari que es va signar en l'any 2006.