Onze anys de l'accident de Spanair

El 20 d'agost de 2008 el vol JK5022 de Spanair, que cobria la ruta Madrid-Gran Canària, es va estavellar poc després d'enlairar-se a l'aeroport de Madrid-Barajas protagonitzant una de les tragèdies aèries més greus a Espanya, en què van morir 154 persones i altres 18 van resultar ferides. L'illa de Gran Canària i Madrid recorden aquest dimarts les víctimes amb actes i ofrenes florals per commemorar aquest onzè aniversari.





Després de la fallida de l'aerolínia el 2012 i el tancament de la causa judicial fa set anys, l'Associació d'Afectats del Vol JK5022 continua lluitant perquè s'elimini qualsevol falla en el sistema d'aviació civil i perquè es reconeguin els drets dels afectats per accidents aeris.





L'accident de Spanair és un dels accidents aeris més greus ocorreguts a Espanya. La pitjor tragèdia aèria fins llavors es va registrar 31 anys abans, el 1977, quan dos avions comercials van xocar a Los Rodeos (avui anomenat Tenerife Nord) on van morir 583 persones.





Els afectats no confien que en la Comissió d'Investigació de l'accident del vol JK5022 que es va obrir al Congrés -el 5 de juliol del passat any- contribueixi a depurar responsabilitats i a posar de manifest les circumstàncies de l'accident, però esperen que ajudi a "remoure un sistema que, tot i 154 morts, no s'ha posat en revisió". Reclamen reformes a l'hora d'investigar aquests accidents i un òrgan interdisciplinar.









Els partits polítics es van comprometre al febrer amb l'associació que presideix Pilar Vera a reprendre en la pròxima legislatura els treballs de la Comissió d'Investigació, una vegada que l'avançament d'eleccions generals i la consegüent dissolució prematura de les Corts impedís que s'aprovés el dictamen final dels seus treballs.





Les compareixences van deixar clar que la mobilització dels afectats i les seves reclamacions estan darrere de les principals millores en assistència a víctimes i que Spanair no va estar a l'altura en no mostrar sensibilitat i proporcionar la llista de passatgers amb celeritat.





La decisió tècnic de l'accident del sistema d'advertència sonor (TOWS) de l'avió de Spanair no podia detectar en renovar el seu certificat d'aeronavegabilitat, ja que no era un requisit essencial per als MD-82, un model que va protagonitzar un altre accident a Detroit el 1987 amb moltes similituds amb el de Spanair -amb el sistema d'alarma i els 'flag' no desplegats que es va saldar també amb 154 víctimes- i a Lanzarote el 2007.





Boeing defensa que no es va concloure que el sistema sonor fos el culpable. Segons la Comissió d'Investigació d'Accidents i Incidents d'Aviació Civil (CIAIAC) va ser "contribuent, no determinant", encara que assegura que els investigadors segueixen "frustrats" per no saber què va fallar. Els pilots del vol de Lanzarote van detectar que l'avió volava en pèrdua i van rectificar, mentre que els de Spanair no ho van fer.





Segons Barajas, el temps de resposta va ser "raonable", l'orografia no va afectar l'operatiu -encara que no s'havien realitzat simulacres a la zona de l'Arroyo- i la principal causa de la complexa assistència a ferits va ser la deflagració. Els afectats però consideren que va ser "caòtic", lamenten que no s'hagi assumit cap responsabilitat o no recordessin molts aspectes i que el fabricant no aportés proves per comprovar si existia una fallada de disseny obviat en la investigació.





Per això, les víctimes van demanar la desclassificació de l'expedient de la CIAIAC per accedir a la documentació que l'Estat, el fabricant, companyia aèria i asseguradora van conèixer com a part implicada, recurs que va ser desestimat per l'Audiència Nacional, ja que els documents als que demanen tenir accés no tenen consideració de secrets oficials ni han estat declarats matèria classificada i no hi són, per tant, inclosos en l'àmbit de la llei a la qual s'empara l'associació demandant.





HOMENATGE





Diversos actes i ofrenes florals commemoren l'aniversari del la tragèdia. A Las Palmas l'acte central tindrà lloc aquest dimarts al migdia a la Plaça de la Memòria 2018.08.20 on es realitzarà una ofrena floral i es llegiran poemes. A la tarda, se celebrarà una missa a la Catedral de Girona en record i memòria dels morts.





A Madrid es realitza una ofrena floral al voltant del Monument en Memòria i Record als Passatgers del Vol JK5022 del Parc Juan Carlos I de Madrid, situat en la seva entrada principal enfront de la roserar, on prèviament l'associació celebrarà una roda de premsa.





Música i poemes acompanyen a l'homenatge a les víctimes que continuarà a la Terminal 2 de Barajas. Allà es dipositen roses blanques en les plaques de bronze amb els noms dels 154 morts costat de l'olivera, col·locades tant en els jardins com a l'interior de l'aeroport.





Els actes conclouen al lloc de l'accident, a l'annex de la pista 36L, on es guarda un minut de silenci a les 14.24 hores -hora a la qual es va estavellar l'avió- i se celebra un respons oficiat pel capellà de l'aeroport.