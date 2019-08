Les baixes temperatures afavoreixen l'extinció de l'incendi de Gran Canària

El vent i la baixada de temperatures han afavorit les tasques d'extinció al llarg de la nit en l'incendi que ja ha cremat 12.000 hectàrees de l'illa de Gran Canària, segons ha confirmat el president canari Àngel Víctor Torres.









"Les temperatura han baixat i, si tot va bé, avui serà un dia en el qual puguin donar-se molt bones notícies a la societat perquè la nit ens ha donat un excel·lent respir", ha indicat el cap de l'executiu autonòmic en una entrevista a la cadena Cope. A la zona han treballat durant les últimes hores més de 1.000 efectius més els mitjans aeris.





Torres ha expressat, a més, la seva confiança en què part de les 10.000 persones que han estat desallotjades puguin tornar a casa al llarg de la jornada d'avui. El president ha admès que en la nit d'ahir la situació era "incontrolable" després que el foc avancés cap al sud i al nord existia risc constant de rebrot.





Així mateix, ha explicat que els danys al parc natural de Tamadaba són menys importants del que es temien. "Els tècnics ens han dit que els danys semblen notablement inferiors del que es preveia, sembla una crema controlada, tot i que és una zona pràcticament impossible d'atacar en què les flames eren de més de 50 metres".









Sobre l'origen del foc, Torres ha assegurat que hi ha una línia d'investigació, tot i que encara és aviat per fer concrecions. "Hi ha una línia d'investigació oberta i en la majoria dels casos l'ésser humà és responsable, bé per una temeritat o imprudència o per un acte menyspreable", ha indicat.