USPAC reprèn a Marlaska que no hi hagi condecorat als Mossos del 17-A

El president del sindicat de Mossos d'Esquadra USPAC, David Lijarcio Cobo, ha sol·licitat per carta al ministre d'Interior, Fernando Grande-Marlaska, la condecoració dels agents que van intervenir en els atemptats de l'17 i 18 d'agost de 2017 a Barcelona i Cambrils (Tarragona), i per a la agent que va detenir un atemptat a una comissaria de Cornellà de Llobregat (Barcelona) el 20 d'agost de 2018.









Segons aquest sindicat, es va demanar la condecoració de l'agent de Cornellà el 23 de maig de 2019, però mai es va obtenir una resposta per part del Ministeri, que llavors es trobava discutint amb el Departament d'Interior qui era l'administració jurídicament competent per retirar els llaços.





USPAC es lamenta que "més de dos anys després [els Mossos] són oblidats per totes les administracions".





Respecte a les autoritats nacionals, Lijarcio ha criticat l'actitud de Grande-Marlaska durant la Junta de Seguretat de Catalunya del 6 de setembre de 2018, en la qual no va tenir "la deferència de preocupar-se per l'estat de salut" de l'agent de l'atemptat de Cornellà --que va estar de baixa durant tres mesos arran de l'atac, segons Lijarcio--, com sí havien fet el conseller d'Interior, Miquel Buch, i el director dels Mossos d'Esquadra, Andreu Joan Martínez.