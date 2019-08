Els pilots espanyols de Ryanair donen suport a anar a la vaga

Els pilots de Ryanair han donat suport massivament l'adopció de mesures legals, entre elles la vaga, com a mesura de protesta pel anunciat tancament de les bases de Tenerife Sud, Las Palmas de Gran Canària i, possiblement, Girona, uns tancaments que "suposaran el acomiadament de més de 100 pilots a tot Espanya ".













Més d'un 90% dels pilots consultats pel sindicat Sepla han dit sí a la pregunta "autoritzes a la Secció Sindical a prendre totes les mesures legals que es considerin necessàries, inclosa la vaga, per resoldre l'actual conflicte?", segons ha informat el Sindicat Espanyol de Línies Aèries (SEPLA).





En el seu comunicat, Sepla assenyala que "encara no ha convocat cap vaga", encara que "no descarta fer-ho en les properes setmanes". Tot i això, esgotarà en tot moment les vies de negociació amb la companyia.





Els pilots protesten per l'anunciat tancament de bases, que no està fonamentat amb cap argument legal ni econòmic i suposaria l'acomiadament de més de cent pilots.





"Esperem que la companyia recapaciti en la seva decisió, que no està emparada per cap motivació econòmica ja que Ryanair segueix anunciant beneficis any rere any", assenyalen des de la secció sindical del Sepla a Ryanair.