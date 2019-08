La tornada a l'escola a Catalunya serà el 12 de setembre

El curs escolar 2019-2020 comença a Espanya el dimecres 4 de setembre a aquells centres de la Comunitat Foral de Navarra que ho desitgin, ja que tenen la possibilitat d'escollir la data de la tornada a l'escola entre el 4 i 6 de setembre, el dia que tornaran a sonar els timbres a la Rioja i Múrcia, les següents comunitats a obrir les seves aules.









Per contra, els escolars de Catalunya i Extremadura perllonguen les vacances fins al dijous 12 de setembre, sent les comunitats autònomes amb l'inici de curs més tardà en els cicles d'Infantil i Primària.





Després Navarra, la Rioja i Múrcia (on el començament del curs pot postergar fins al 10 de setembre, depenent del municipi), el dilluns 9 de setembre comença el curs a la majoria de les comunitats autònomes: Canàries, Cantàbria, Castella-la-Manxa , Castella i Lleó, Comunitat de Madrid, Comunitat Valenciana i País Basc.





El dimarts 10 de setembre tornen a classe els estudiants d'Andalusia, Aragó, Astúries, Ceuta i Melilla, mentre el dimecres 11 serà el torn dels escolars de les Balears i Galícia.





ESO, BATXILLERAT I FP, MÉS TARD





La tornada a l'escola s'anticipa en la majoria de les comunitats autònomes al començament de les classes en els instituts: només a Comunitat Valenciana, País Basc, Ceuta i Melilla coincideix l'inici del curs de tots els nivells educatius preuniversitaris, inclosa la Formació Professional.





A les Balears i Catalunya l'arrencada del curs serà el mateix dia a Infantil, Primària, Secundària i Batxillerat. En altres comunitats, la diferència de l'inici de curs en col·legis i instituts pot ser dedesde tot just un dia, com a Comunitat de Madrid o Extremadura, fins a una setmana, que és el temps que hi ha a Castella i Lleó, on els seus estudiants de Secundària i Batxillerat no hauran de tornar a classe fins al 16 de setembre.





DIFERENTS VACANCES





A més, les vacances de Nadal i Setmana Santa no són idèntiques en totes les comunitats autònomes. Les de Nadal comencen el 21 de desembre a gairebé tot Espanya, excepte a Múrcia, que arrenquen el dia 23, i el País Basc, on comencen el 24 de desembre, dia de Nadal.





Els escolars bascos, a més de ser els últims a descansar per Nadal, són els primers a tornar a les aules després de Reis, el 7 de gener, com a Andalusia, Aragó, Múrcia i Comunitat Valenciana. El 8 de gener acaben les vacances a la resta de comunitats autònomes, excepte a la madrilenya, que el fan el dia 9.





Encara més diferents són els calendaris de vacances de Setmana Santa. La Comunitat de Madrid les tindrà des del 3 d'abril de 2020. A Andalusia, Aragó, Astúries, Canàries, Catalunya, Ceuta, Extremadura, Galícia i Melilla començaran el 4 d'abril, mentre el dia 6 serà a Castella-la Manxa i Múrcia. Finalment, a les Balears, Cantàbria, La Rioja, Navarra, Comunitat Valenciana i País Basc començaran el 9 d'abril.