Decreten serveis mínims del 53 i el 32 per cent per la vaga d'Iberia al Prat

El Ministeri de Foment ha decretat uns serveis mínims del 53% dels vols nacionals i estrangers amb alternatives de desplaçament de més de cinc hores, amb motiu de la vaga convocada pel personal de terra d'Iberia a l'Aeroport de Barcelona-el Prat.









Seran el 32% per als vols nacionals dins de la Península amb alternatives de menys de cinc hores en transport públic, i del 100% per als vols a les illes.





També es donarà cobertura del 100% per als vols de servei públic i els dedicats a tasques d'emergència, com a ambulàncies, antiincendis, vigilància, protecció civil i rescat.





La plantilla d'Iberia Barcelona és de 2.500 treballadors, que s'encarreguen de la facturació, l'embarcament, la càrrega i descàrrega, l'assistència i el manteniment als avions, i donen serveis a una vintena de companyies, entre elles, Vueling.





Els serveis mínims decretats pel Ministeri de Foment han contemplat la "posició dominant" d'Ibèria al Prat, tant en la prestació dels serveis d'assistència en terra com en els serveis de manteniment d'aeronaus.





Han remarcat la "importància presencia" de Vueling en l'Aeroport de Barcelona, aerolínia a la qual Ibèria presta els seus serveis.





També han tingut en compte l'essencialitat del transport aeri i que els aturs estan convocats "en un dels períodes de major demanda de l'any" en coincidir en un dels caps de setmana de sortida i retorn de les vacances d'estiu.





Fonts del comitè d'empresa han xifrat els serveis mínims en un 70% en termes generals, i el president del comitè, José Antonio Ramírez, ha criticat que són "una mica excessius".





Igualment, Ramírez ha defensat que els treballadors han de respectar-los, davant els empleats que han dit que no els volen complir.





"No hi ha marge ni possibilitat de cap treballador de no fer aquests serveis mínims perquè seria una responsabilitat de tot el comitè de vaga i cridem els treballadors que sí que facin aquests serveis mínims amb responsabilitat", ha recalcat en una atenció als mitjans abans d'entrar en la reunió de mediació amb la direcció.





Ramírez ha assenyalat que els serveis mínims són "molt similars" als que es van decretar per als aturs del dissabte 27 i diumenge 28 de juliol.