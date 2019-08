Pimec ha rebutjat aquest dimecres que l'ANC promocioni la seva campanya de 'consum estratègic' durant la Diada del proper 11 de setembre, i ha defensat que "les empreses formen part de l'economia i no de la política".









Des que la Cambra de Comerç de Barcelona va iniciar una nova singladura amb el nomenament de Joan Canadell, tant l'entitat cameral com l'ANC han anat a una contra les companyies que en el passat han estat més tèbies a l'hora de donar suport al 'procés' .





I encara que el principal objectiu del separatisme són les cotitzades de l'Ibex --convertides en les 'bèsties negres' que van propiciar la fugida empresarial prèvia al referèndum il·legal de l'1 d'octubre--, Pimec ha volgut sortir al pas en defensa de les petites i mitjanes empreses siguin quines siguin les seves inclinacions polítiques.





Per això la patronal ha remarcat que "està totalment en contra de qualsevol acció de boicot o discriminació que pugui perjudicar i confrontar" a les empreses i els consumidors, i ha recordat que no és la primera vegada que s'oposa a iniciatives com aquesta, segons ha indicat en un comunicat.





Pimec ha subratllat que "no es pot posar en perill el negoci de les empreses per qüestions estrictament polítiques", i ha criticat qualsevol maniobra que pugui tenir conseqüències negatives per a l'economia.





D'aquesta manera, Pimec es suma amb aquesta crida a la crítica que Foment ja va realitzar sobre la voluntat de crear "llistes negres" i "llistes blanques" d'empreses en funció del seu suport a l'independentisme.