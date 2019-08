Matí de retards a Rodalies

Rodalies no ha tingut un bon inici aquest divendres. Vuit avaries a Sants i la circulació parada entre L'Hospitalet de l'Infant i L'Ametlla de Mar castiguen als passatgers des de primera hora del matí.





Una incidència a les instal·lacions de l'estació de Sants (Barcelona) provoca retards de més de 45 minuts des de les 6.30 hores del matí d'aquest divendres.









La incidència afecta les línies R2, R2 Nord, R2 Sud, R11, R13, R14, R15 i R16, ha explicat Rodalies. Les afectacions són sobre la zona de vies adreça Passeig de Gràcia.





"Els trens poden romandre aturats més temps de l'habitual quan s'acosten al punt de la incidència", ha afegit Rodalies.





Tècnics d'Adif, la companyia pública gestora de la xarxa ferroviària, s'han desplaçat al punt de la incidència per a la seva reparació.





INTERROMPUDA LA CIRCULACIÓ ENTRE L'HOSPITALET DE L'INFANT I L'ATMETLLA DE MAR



La circulació de Rodalies entre les estacions de L'Hospitalet de l'Infant i L'Ametlla de Mar (Tarragona) està interrompuda per una avaria que provoca una falta de subministrament elèctric en aquest tram i afecta a trens de la R16 així com de Llarga Distància, des de les 8.30 del matí.



En un primer moment, la interrupció de la circulació afectava el tram entre L'Hospitalet de l'Infant i Montroig, però tècnics d'Adif s'han desplaçat als punts de les incidències i els han reparat, i treballen ara a solucionar la incidència del tram entre L'Hospitalet i L'Ametlla.



Renfe està gestionant un servei alternatiu per carretera entre L'Ametlla i L'Hospitalet de l'Infant com a resposta a l'avaria.