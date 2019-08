Tercera mort per listeriosi en quatre dies

Un home de 72 anys d'edat, que patia un càncer de pàncrees en fase terminal, és el tercer mort per listeriosi a Espanya --el segon a Andalusia--, tot i que Salut ha aclarit que des de punt de vista epidemiològic no consta la ingesta d' la carn mechada que ha provocat el brot pel qual el 15 d'agost es va activar l'alerta sanitària i que afecta ja a 186 persones, després de la confirmació de 25 nous casos.









Així ho ha indicat en declaracions als periodistes el portaveu de la Conselleria de Salut i Famílies pel brot de listeriosi, José Miguel Cisneros, que ha explicat que la mort d'aquest pacient "ha pogut produir-se per una listeriosi en una situació de malalt terminal , i per tant sigui cas relacionat amb la listèria del brot, o ha mort per la infecció per listeria d'un pacient característicament vulnerable com són aquests".





A més, ha assenyalat que es tracta d'un home que va ingressar el 10 d'agost amb un episodi de febre, després de reiterats ingressos, tot i que "des d'un punt de vista epidemiològic no consta la ingesta del producte", ha incidit. "La biologia molecular ens dirà si la listèria que ha contribuït a accelerar la mort d'aquest pacient era la del Borte", ha afegit.