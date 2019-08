Prop de 7 milions de llars espanyoles llencen 62 milions de quilos de pa a l'any

Les llars espanyoles van desaprofitar el 2018 més de 62,3 milions de quilos de pa a l'any, un 4,3 per cent de tot el pa que es compra, segons es desprèn de l'últim informe sobre el malbaratament alimentari a Espanya elaborat pel Ministeri de Agricultura, Pesca i Alimentació (MAPA).









En aquest sentit, el director d'Espanya de Too Good To Go, Oriol Reull, ha indicat que el percentatge de pa que es malgasta "no és petit en volum", alhora que ha destacat la seva "important" impacte mediambiental, segons ha informat la companyia.





Així mateix, l'informe revela que més de 6,9 milions de llars, al voltant del 48 per cent del total de llars a Espanya, tiren pa, amb una mitjana de 8,2 quilos per llar.





L'aplicació que lluita contra el malbaratament d'aliments ha alertat que el ritme al qual es produeix aquest rebuig, s'estarien tirant uns dos quilos de pa per segon en cada llar, el que es tradueix en una xifra de 7.200 quilos cada hora i de 172.800 quilos al dia.





Reull ha subratllat que s'estaria desaprofitant l'equivalent a més de 249 milions de barres de pa només a Espanya.





El desaprofitament d'aquest producte suposa, a més, un "elevat cost" per als ciutadans, ja que el preu mitjà del quilo de pa és de 2,40 euros, el que es tradueix en una pèrdua conjunta de 149.500.000 d'euros anuals , uns 19,6 euros per llar a l'any.





La companyia ha destacat la importància de no comprar "en excés", així com d'aprofitar el pa que sobra, alhora que ha advertit que llençar menjar a les escombraries contribueix a ampliar l'empremta mediambiental, a causa que desaprofitar una barra de pa equival al mateix CO2 que emetria un cotxe després de recórrer un quilòmetre.