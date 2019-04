La mala alimentació mata més persones al món que el tabac

Hi ha 10,9 milions de morts evitables a tot el món cada any a causa de dietes poc saludables.





Això és molt més que el nombre de morts a causa del tabac -segons l'Organització Mundial de la Salut, uns set milions cada any-.





La conclusió és d'un estudi realitzat per l'Institute of Health Measurements and évaluations a Seattle, Estats Units d'Amèrica, publicat a la revista científica 'Lancet'.





Segons l'equip d'investigadors implicats en aquest treball, unes eleccions diàries més sanes podrien fins i tot prevenir una de cada cinc morts a tot el món.





