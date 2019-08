El Corte Inglés s'alia amb la cadena alimentària belga Delhaize i impulsa la seva internacionalització

El Corte Inglés impulsa la seva aposta per la internacionalització després aliar-se amb la cadena de supermercats Delhaize per vendre els seus productes d'alimentació a Bèlgica.









En concret, els aliments de la firma espanyola estaran disponibles a la secció 'Aliments del món', on els consumidors belgues podran fer-se amb productes clàssics de la gastronomia nacional com fabada, llenties, pebrots farcits, olives negres, arròs bomba i orxata de xufla , entre d'altres.





MÈXIC, CUBA, PERÚ, BAHRAIN, PANAMÀ, XINA, SUÏSSA I ARÀBIA SAUDITA





D'aquesta manera, el Corte Inglés continua amb la seva ferma aposta per la internacionalització i ja ven productes d'alimentació en països com Mèxic, on té l'aliança amb Palau del Ferro i Soriana, la segona companyia mexicana de supermercats tant en venda com en superfície comercial només superada per Walmart.





També compta amb una aliança amb la signatura Farmavenda per vendre els productes d'alimentació de les seves marques blanques 'Aliada' i 'El Corte Inglés' a una desena d'establiments de Cuba.





Ven els seus productes a Perú, gràcies a l'acord signat amb Intercorp. Així, des 2017 subministra i distribueix en els punts de venda propietat de Supermercats Peruans un ampli assortiment d'alimentació com olis, vinagres, olives, conserves vegetals i de peix, dolços i plats preparats. A més, l'ensenya ven els seus productes a Panamà després de l'aliança amb el Grup Rei, que compta amb 70 supermercats.





A Europa, el gegant de la distribució espanyola també està present amb els productes de la seva marca gourmet als grans magatzems de la firma suïssa de Globus, propietat del grup Migros, on distribueix un assortiment d'olis, mentre que a la britànica Fenwick, on destaca la presència de plats preparats, vinagres, fruits secs i dolços, està present des 2016, on ha anat ampliant i renovant el seu assortiment.





El Corte Inglés també distribueix els seus productes a l'Orient Mitjà, concretament a Bahrain als supermercats Alosra, principal cadena del país que compta amb sis punts de venda a Bahrain i un a l'Aràbia Saudita, on es distribueixen productes de les marques El Corte Inglés i El Club del Gourmet, mentre que a l'Aràbia Saudita també estan present els seus productes en la cadena de botigues Dukan, propietat del grup al-Dabbagh.





A la Xina, el grup manté des de 2015 la seva aliança amb l'empresa Ou-Dj International, especialitzada en la importació d'aliments en el mercat asiàtic, on es comercialitzen productes representatius de la gastronomia espanyola, tant de les seves marques pròpies Club del Gourmet i El Corte Anglès com d'altres fabricants espanyols que s'ajustin a aquests estàndards de qualitat.