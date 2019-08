Bonvehí acusa ERC d'aparcar l'independentisme

El president del PDeCAT, David Bonvehí, ha criticat l'estratègia d'ERC d'aquests darrers mesos, i acusa el partit d'Oriol Junqueras d'aparcar l'independentisme i d'adoptar "tesi convergents que havia combatut enèrgicament" en el passat.









"Ara ERC intenta ocupar aquest espai que ocupàvem nosaltres. Ha deixat l'independentisme i el sobiranisme una mica aparcat, també ha deixat les seves polítiques més intransigents d'esquerres aparcades. Em fa la sensació que volen ocupar aquest espai central", ha sostingut en una entrevista .





El líder del partit assegura que li ha sorprès que ERC hagi adoptat "les tesis més convergents que havia combatut enèrgicament", i considera que les va repetint durant l'últim any amb un estil propi.





En la seva opinió, el PDeCAT continua defensant que en política cal abordar qüestions amb mirades que passen pel liberalisme i la socialdemocràcia, però "ERC no havia estat això", pel que no accepta que se'ls titlli d'actuar amb precipitació i de tenir una visió reduccionista.





CERTA DESORIENTACIÓ





"Em nego a que se'ns titlli d'alguna cosa que no som. Cada partit és lliure de fer les seves estratègies, però hi ha certa desorientació perquè ERC ha canviat molt en molt poc temps", ha subratllat Bonvehí.





En preguntar si va entendre que els republicans s'abstinguessin en el debat d'investidura del president en funcions del Govern, Pedro Sánchez, els ha acusat de "sobreactuar per semblar que són el partit que vol representar a més gent a Catalunya".





L'ABSTENCIÓ NO S'ENTÉN





Per Bonvehí, l'abstenció d'ERC no s'entén des d'un punt de vista sobiranista, però "si es mira des d'un prisma de tot el país, potser volen dirigir-se i convertir-se en un partit que pugui representar altres sensibilitats que no són sobiranistes" .





No obstant això, creu que JxCat i ERC haurien de votar el mateix per "coherència" en una propera investidura, i més quan tots dos ja es van oposar en l'anterior legislatura a tramitar els pressupostos generals de l'Estat (PGE).





Segons la seva opinió, JxCat no tenia altra opció que votar 'no' a Sánchez després d'escoltar el seu discurs, i ha lamentat que la posició del president del Govern en funcions no s'hagi mogut: "Cada vegada la cosa és pitjor, i cada vegada hi ha més arguments per al 'no' i menys per a una altra opció. Esperava més de Sánchez, pensava que tenia més visió estratègica d'Estat ".





Segons Bonvehí, només podrien moure la seva posició si l'Executiu central s'obrís a impulsar una taula de diàleg bilateral, amb la presència d'un relator, en la qual pogués abordar el dret a l'autodeterminació.





Davant la possibilitat que hi hagi una repetició electoral a Espanya, no creu que l'independentisme tregui res de bo d'això, i no entén què li pot aportar a Sánchez perquè "no tindrà majoria per governar en solitari i s'arrisca a tenir unes majories més difícils ".