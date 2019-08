L'Aeroport de Barcelona ha superat les vagues simultànies d'aquest cap de setmana --la vaga indefinida de vigilants dels filtres de seguretat i la vaga de dissabte i diumenge del personal de terra d'Iberia-- amb normalitat i sense incidències a les terminals.









La vaga a Iberia s'ha desenvolupat amb xifres dispars de seguiment: el portaveu d'UGT Iberia Barcelona, Omar Minguillón, ha assegurat que el seguiment de l'atur ha estat de 2 de cada 3 treballadors sense serveis mínims, mentre que l'empresa afirma que el 10 % dels treballadors exempts de serveis mínims han secundat la convocatòria.





El comitè d'empresa d'Iberia Barcelona ha instat a l'aerolínia a reunir-se per negociar les millores laborals que reclamen i critiquen que fins ara no hi ha hagut cap moviment ni contacte.





Preguntades per la petició, fonts d'Aena han explicat que les transformacions de contractes eventuals en fixos, la principal reclamació dels vaguistes, es negocien a la taula de seguiment d'ocupació, que inclou els treballadors de la resta d'aeroports.





Les mateixes fonts han explicat que, amb el comitè d'empresa de Barcelona, només poden negociar temes específics i que siguin competència d'aquest aeroport.





També han afirmat que els sindicats majoritaris, incloent UGT, que convoca la vaga en curs, van signar l'acord segons el qual les transformacions de contractes es tracten a la taula de seguiment d'ocupació.





CANCELACIONS





A causa de la vaga, es van cancel·lar de forma preventiva un total de 46 vols de Vueling i sis d'Iberia el dissabte, i 66 vols de Vueling i 6 d'Iberia diumenge.





A més, el dissabte es van operar uns 1.000 vols a l'Aeroport de Barcelona i el diumenge, uns 1.075, comptant enlairaments i aterratges.





CONTROL DE SEGURETAT





Aquest cap de setmana l'atur d'Iberia ha coincidit amb la convocatòria dels vigilants de seguretat, que estan en vaga indefinida des del 9 d'agost per demanar millores laborals i salarials.





Fonts d'Aena han explicat que alguns passatgers segueixen arribant a les terminals amb més antelació del que és habitual, de vegades excessiva, de manera que recomanen consultar amb les aerolínies a quina hora s'obriran els taulells de facturació per evitar esperes innecessàries abans de poder lliurar l'equipatge.





Aquestes fonts també van informar que les cues per al control de seguretat no han excedit els 15 minuts al llarg del cap de setmana i no s'han cancel·lat més vols a part dels ja previstos.