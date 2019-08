Ryanair ha iniciat un procés d'acomiadament col·lectiu que podria afectar prop de 512 tripulants de cabina i pilots després de confirmar el tancament de les bases de Girona, Las Palmas, Tenerife Sud i Lanzarote per al proper 8 de gener, segons ha informat USO en un comunicat.









En concret, l'ajust de plantilla afectaria 512 empleats, entre tripulants de cabina i pilots, que es desglossen en 164 a Girona, 156 a Tenerife Sud, 110 a Las Palmas, i 82 a Lanzarote.





El secretari d'organització d'USO Ryanair, Jairo Gonzalo, ha confirmat que els empleats han rebut aquesta notificació per part de l'aerolínia irlandesa quan el sindicat estava reunit són la direcció de la companyia.





"Mentre estàvem reunits amb la direcció de l'aerolínia per intentar acordar els serveis mínims per a les 10 jornades de vaga convocades al setembre, els responsables de Recursos Humans de Ryanair, Crewlink i Workforce enviaven a la plantilla els correus electrònics en què anunciaven el tancament de les bases", ha explicat Gonzalo.





Segons USO, la direcció de Ryanair justifica els tancaments d'aquestes quatre basis en Espanya pels retards dels avions 737 MAX de Boeing, els efectes d'un possible Brexit dur i el descens de beneficis respecte als dos últims anys.





Des de l'organització sindical han afirmat, al seu torn, que el que està fent la companyia "és desmantellar les basis en Espanya perquè aplicar la legislació laboral espanyola els surt més car que contractar a noves tripulacions a través d'altres empreses on les condicions són més precàries".





En aquest sentit, Gonzalo s'ha preguntat com s'explica que, el mateix dia que l'aerolínia anuncia als seus treballadors el tancament d'aquestes bases, es publiquin ofertes de treball per a Laudamotion a Madrid i Barcelona.





ELS TANCAMENTS "NO ES JUSTIFIQUEN"





"Els tancaments i acomiadaments anunciats no es justifiquen i Ryanair haurà de donar explicacions a les autoritats laborals espanyoles, quan tornin de vacances. Esperem que d'una vegada per sempre els nostres governants actuïn i obliguin a Ryanair a complir la llei perquè ja està bé de tanta aixecada de camisa. Els nostres polítics no poden acceptar que Ryanair continuï burlant-se del nostre país", ha subratllat Gonzalo.





En aquesta línia, ha apuntat que el Ministeri de Foment haurà de tornar a decidir sobre els serveis mínims a aplicar en les jornades de vaga dels dies 1, 2, 6, 8, 13, 15, 20, 22, 27 i 29 de setembre, "després de no aconseguir-se un acord entre els sindicats convocants, USO i Sitcpla, i la direcció de Ryanair".





Els aturs de deu convocats pels tripulants de cabina (TCP) de Ryanair contra aquests tancaments i acomiadaments compten amb el suport massiu dels pilots de l'aerolínia irlandesa. El Sindicat Espanyol de Línies Aèries (Sepla) considera que aquestes mesures suposarien l'acomiadament de més de 100 pilots en tota Espanya.





EMPRESA





Segons l'aerolínia, diverses de les seves bases es veuran reduïdes o tancaran amb motiu del lliurament tardà de fins a 30 avions 737 MAX aquest hivern. La signatura assegura que "cap ruta es veurà afectada", ja que seran ateses per vols des d'altres bases a partir de novembre quan comenci l'horari d'hivern.





L'aerolínia ja va avançar al febrer possibles ajustos en les seves bases per l'evolució del negoci derivada de la incertesa del 'Brexit', després d'increments més moderats que en les temporades anteriors, al que se suma el retard de la comanda dels 737 MAX a Boeing, amb el qual comptava per a estiu i els lliuraments del qual estan suspeses.





Ryanair va tancar el primer trimestre del seu exercici fiscal, finalitzat el passat 30 de juny, amb un benefici de 243 milions d'euros, un 21% menys que un any abans. Després de presentar els seus comptes trimestrals, el conseller delegat del grup, Michael O'Leary, va anticipar que l'entitat es veuria obligada a escometre acomiadats, a la fi de setembre, i després del Nadal, i va xifrar en 500 pilots i 400 assistents de vol els efectius que sobren en la seva plantilla.