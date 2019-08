L'empresa Magrudis reconeix contaminació en una entatxonadora

José Antonio Marín, el gerent de l'empresa Magrudis, productora de la carn mechada 'La Mechá' que ha originat el brot de listeriosi, ha assenyalat que desconeix on és el focus de la contaminació dels seus productes, però ha reconegut que s'ha detectat la presència de listèria en una de les entatxonadores.





"Se segueixen fent proves a la recerca del focus. El problema és que no es troba, pot estar en qualsevol lloc. Jo tinc constància de contaminació en una de les entatxonadores, però fins que no donem de veritat amb el focus, no podem anticipar res", ha comentat Marín.





El gerent de l'empresa ha defensat que compten amb tractament tèrmic tant després d'entatxonar la carn com després de passar pels carros del forn. "Els registres de temperatura, la neteja... tot això està perfecte", ha assegurat, reiterant que compten amb la certificació de qualitat ISO 90001, que "es va implantar el 23 de maig d'aquest mateix any".





En aquest sentit, tal com feren aquest diumenge a través d'un comunicat, ha assegurat que l'última anàlisi sobre listèria que van fer a les seves instal·lacions el passat 26 de juny no va detectar cap tipus de contaminació.





Preguntat sobre el nombre d'inspeccions sanitàries que s'han realitzat a la fàbrica de 2015, José Antonio Marín ha mostrat el seu desconeixement. "No sabria dir-te. Han passat per allà".