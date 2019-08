Circula a 263 quilòmetres per hora mentre grava un vídeo

Els Mossos d'Esquadra van denunciar el 26 d'agost a un home de 50 anys que circulava amb el seu vehicle a 263 quilòmetres per hora per la C-33 mentre gravava un vídeo, com a presumpte autor d'un delicte contra la seguretat viària per conduir a una velocitat penalment punible.









Segons un comunicat del cos policial, l'home circulava a aquesta velocitat en trams de via amb límit de 120 km / hi de 90 km / h al tram de peatge, amb "l'agreujant que conduïa amb una sola mà i gravant-se en vídeo" .





Els investigadors de Mossos van tenir constància d'un home conduint a una velocitat punible i gravant el comptaquilòmetres i la via.





A partir de l'anàlisi de les imatges, es va poder determinar el punt quilomètric, la via en la qual circulava, el dia, l'hora, el vehicle i la identitat del conductor.





El jutjat número 5 de Mollet del Vallès (Barcelona) es farà càrrec de la instrucció i els Mossos han demanat que si es té coneixement d'una infracció a través de xarxes socials "es faciliti el dia i l'hora en què es van produir els fets".