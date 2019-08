El Govern blinda les institucions crítiques de l'Estat amb drons de vigilància

El Consell de Ministres ha acordat la contractació d'un sistema d'identificació i neutralització de drons que suposin una amenaça per a edificis que alberguen les majors institucions de l'Estat de la capital, ha informat el Govern en un comunicat.













En la seva reunió d'aquest divendres, ha sortit endavant l'acord per a la declaració d'emergència per a la contractació del servei d'un sistema global per a la detecció remota, identificació, seguiment, monitorització d'aeronaus no tripulades al nucli urbà de Madrid.





El servei inclourà "la neutralització d'aquestes aeronaus quan suposin una amenaça per als edificis que alberguen les majors institucions de l'Estat, per un import de 290.000,70 euros".





La portaveu del Govern i ministra d'Educació en funcions, Isabel Celaá, ha justificat aquesta mesura per "seguretat ciutadana" i dels edificis de les altes institucions de l'Estat.





En una segona fase d'implantació, sense data de començament, el sistema de seguretat també vigilarà les presons.