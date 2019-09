La crisi de l'Open Arms va acabar de dinamitar les possibilitats del govern de coalició

Open Arms a l'agost va acabar de dinamitar les possibilitats d'aconseguir un govern de coalició entre PSOE i Unides Podem.









Fonts socialistes van indicar que, d'haver triomfat la investidura de Pedro Sánchez al juliol amb els vots de la formació domicili, ja s'haguessin produït els primers xocs arran del vaixell amb migrants rescatats a la Mediterrània.





Sostenen que Irene Montero, de qui s'havia temptejat com a vicepresidenta, hagués tingut una posició molt dura, tant que fins i tot desautoritzaria al president.





Després d'analitzar la relació entre els dos partits a l'agost, des del PSOE augmenten les veus que els distancien d'Unides Podem.





La nova via, si finalment es descarta un govern de coalició, és negociar un programa polític amb Unides Podem per evitar que hi hagi noves eleccions a la tardor.





L'última proposta d'Unides Podem passava per tenir una vicepresidència social i els ministeris de Sanitat, Habitatge i Igualtat, així com competències en polítiques actives d'ocupació.





De moment, no sembla que hagin de ser acceptades, i és que un dels punts que més va crispar a les files socialistes va ser la posició de Montero amb l'Open Arms i les crítiques al Govern del PSOE.





La vicepresidenta Carmen Calvo no va amagar la seva indignació quan des de la formació morada va rebre comparacions amb el ministre de l'Interior italià, Matteo Salvini, la cara més visible contra la migració que va eternitzar el desembarcament de l'Open Arms.