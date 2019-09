Els sindicats no donen suport a Iglesias en el Govern de coalició

Els sindicats han deixat sol a Unides Podem en la seva exigència de formar Govern de coalició amb el PSOE.









Si fa unes setmanes CCOO i UGT es mostraven a favor d'un executiu format per socialistes i podemitas, ara no es posicionen de la mateixa manera.





El 8 d'agost es van reunir els líders de CCOO i UGT, Unai Sordo i Pepe Álvarez, respectivament, amb el president del Govern central en funcions, Pedro Sánchez, en el marc dels contactes del dirigent socialista amb diferents agents socials del país.





Els dirigents sindicals consideren que és millor no repetir eleccions el 10 de novembre perquè uns nous comicis donarien a la dreta la possibilitat de sumar i governar. Aquest seria el pitjor escenari per a Sordo i Álvarez.





El canvi d'opinió dels sindicats, segons fonts consultades, hauria de veure amb què s'han deixat convèncer per Sánchez. A més, dubten sobre l'oferta d'última hora del líder de Pablo Iglesias al juliol per donar suport a la investidura de Sánchez.





Unides Podem reclamava una vicepresidència social, tres ministeris i responsabilitats en les polítiques actives d'ocupació.





L'estratègia de Sánchez ha passat en les últimes setmanes per escoltar a sindicats i col·lectius socials, prendre nota de les seves demandes i intentar incorporar-les en la mesura del possible a les 370 mesures presentades ahir per Sánchez.