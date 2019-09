Catalunya inicia el curs amb 3.000 alumnes menys i 700 docents més

Catalunya iniciarà el 12 de setembre el nou curs escolar amb 1.338.577 alumnes en els ensenyaments de règim general, el que suposa 3.200 alumnes menys que l'anterior, i la incorporació de 670 docents i 53 professionals d'atenció educativa a l'escola pública, la majoria en Secundària.









En roda de premsa, el conseller d'Educació de la Generalitat, Josep Bargalló, ha explicat que és una tendència que es seguirà produint en els propers anys per demografia, i ha concretat que el nombre d'alumnes ha baixat en Infantil i Primària i ha augmentat en Secundària.





La previsió d'alumnes matriculats per a aquest curs en Infantil és de 289.171 292.167 el passat curs-; a Primària és de 474.225 -per 483.712-; en ESO és de 330.295 -per 323.334-; en Batxillerat és de 93.724 -per 92.584-, i en FP és de 123.363 -per 122.029-.





El nou curs comptarà amb vuit instituts nous -dels quals cinc són de nova construcció i 3 producte de segregacions o fusions de centres- per atendre l'increment d'alumnat en Secundària, i es posaran en marxa 25 instituts escola.





La plantilla per al curs 2019-2020 serà de 72.535 docents, un increment de 670 mestres i professors respecte a l'any anterior, als quals s'afegiran 53 professionals d'atenció educativa, i Bargalló ha ressaltat que, tot i la pròrroga pressupostària, augmenta el nombre de docents.