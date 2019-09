Catalunya, la comunitat autònoma on els dependents són oblidats

El Sistema per a l'Autonomia i Atenció a la Dependència té una llista d'espera de 256.651 persones, més de la meitat (el 57%) es troben a Andalusia i Catalunya, segons l'últim informe de l'IMSERSO, amb dades a 31 de juliol.









Totes aquestes persones són considerades beneficiàries però encara no han rebut les prestacions o serveis als quals tenen dret per llei. Així, en total, en el Sistema hi ha 1.347.396 persones amb aquest dret, de les quals el 20% (256.651) encara no han estat ateses.





Aquest dimarts, el PSOE va incloure en la seva proposta adreçada a Unides Podem, perquè aquesta formació doni suport a la investidura de Pere Sánchez, reduir un 75% aquesta llista d'espera de dependents, una mesura que el partit liderat per Pablo Iglesias va plantejar en el seu document de mitjans d'agost. Així mateix, el PP va registrar al Congrés aquest dimarts una proposició per reduir el temps d'espera per a rebre prestacions.





Al gener es trobaven en aquest 'llimbs' un total de 250.368 persones, mentre que al febrer la xifra va descendir a 249.526; al març va pujar a 253.346; a l'abril, 251.894; al maig, 260.720, i al juny, 256.821 persones, una xifra que gairebé no ha variat al juliol.





Andalusia i Catalunya acumulen una llista d'espera de 148.758 persones, més de la meitat del total a Espanya. Així, en la primera d'aquestes comunitats, un de cada quatre dependents no rep cap prestació o servei -74.314 persones-, mentre que a Catalunya aquesta situació l'afecta a gairebé un terç de beneficiaris, concretament, a 74.444 persones.