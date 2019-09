Onze dones més acusen Plácido Domingo d'assetjament sexual

Un total de 11 noves dones han acusat Plácido Domingo d'assetjament sexual després de les denúncies que diverses dones van realitzar a l'agost sobre el comportament inadequat del tenor espanyol.









Segons publica l'agència nord-americana The Associated Press, una de les cantants que ara se sumen a les acusacions és Angela Turner Wilson, una professora de 48 anys que, segons ha denunciat, va ser assetjada per Plácido Domingo quan tenia 28 anys.





Tal com ha relatat, abans de la representació d''El Cid', el tenor espanyol li va tocar els pits al camerino abans de pujar a escena, cosa que, en paraules de la cantant, li va doldre.





En aquesta línia, Melinda McLain, coordinadora de producció a l'Òpera de Los Angeles per a les temporades inaugurals entre 1986-1987 i que també va treballar a Houston Grand Opera amb Domingo, ha assenyalat que en aquella època es va assegurar-se de no ajuntar Domingo en sales d'assaig només amb joves cantants, fins i tot quan ell mateix ho sol·licitava.





Amb aquests "elaborats plans" mantenien al cantant allunyat de certes cantants, alhora que també intentaven convidar la dona del tenor, Marta Ornelas, per assistir a festes perquè d'aquesta manera "ell es comportava".





Aquestes onze denúncies se sumen a les altres nou -vuit cantants i una ballarina- realitzades el passat mes d'agost, de les quals només una sortia de l'anonimat: la mezzosoprano Patricia Wulf, que va cantar amb Domingo a l'Òpera de Washington.





Per la seva banda, el baríton Robert Gardner ha confirmat haver estat testimoni del comportament de Domingo amb Patricia Wulf i ha manifestat estar sorprès que el comportament de l'estrella no s'hagués fet públic abans. Tal com ha assenyalat, el tenor espanyol s'acostava a ella en les sales d'assaig i totes les nits li preguntava: "Patricia, has d'anar a casa aquesta nit?".





Totes elles van assegurar que van patir assetjament sexual del tenor Plácido Domingo, en diferents trobades al llarg de tres dècades a partir de finals dels 80 i en ocasions en companyies d'òpera en què ell ocupava llocs d'alta direcció.





En un comunicat després de conèixer les primeres acusacions el tenor va assegurar que "les acusacions d'aquests individus no identificats que daten de fins a 30 anys són profundament preocupants i, com es presenta, inexactes". "Tot i així, és dolorós escoltar que pot haver molestat a algú o haver-los fet sentir incòmodes, no importa quant temps fa ja, malgrat els meus millors intencions. Em pensava que totes les meves interaccions i relacions sempre eren benvingudes i consensuades", ha afegit.