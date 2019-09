El director general de l'Institut per a la Diversificació i Estalvi de l'Energia (IDEA), adscrit al Ministeri per a la Transició Ecològica--, Joan Herrera, ha presentat la seva renúncia al càrrec al·ludint a raons "estrictament familiars i personals". No obstant això, aquesta renúncia arriba quan les negociacions entre PSOE i Podem s'han reprès tot i la llunyania de les seves posicions.









En una carta a la web de l'institut, Herrera admet que la decisió "no és un glop fàcil de prendre" i que ja ho va comunicar a la ministra Teresa Ribera fa "molts mesos", tot i que s'ha mostrat convençut que els actuals directius l'IDAE "tenen una magnífica oportunitat per contribuir a una transició energètica transformadora, sostenible, més democràtica i més profunda".





"En aquest poc més d'un any al capdavant de l'IDAE crec haver pogut fer gran part del que es va encomanar, formant al seu torn part activa del Ministeri per a la Transició Ecològica i de la Secretària d'Estat d'Energia", comença la missiva de renúncia.





Entre 2004 i 2010, va ser diputat i portaveu del Grup Esquerra Verda-IU-Iniciativa per Catalunya Verds al Congrés, per, posteriorment, ser diputat i president del Grup Parlamentari d'ICV-EUiA al Parlament.





"LA CASA DE L'ENERGIA"





A la carta, destaca que l'IDAE "ha tornat a ser la casa de l'energia, un espai on compartir, reflexionar i proposar en matèria energètica", contribuint així a fer de la transició energètica "un element central en l'agenda de canvi que necessita el país".





Herrera també posa en valor alguns dels canvis introduïts en matèria energètica pel Govern, com el decret en autoconsum: "Encara queden temes pendents, però el canvi normatiu liderat pel Govern i aprovat per una àmplia majoria a les Corts ha permès no només que l'autoconsum sigui una realitat sinó que el debat energètic entre encara amb més força a l'agenda de canvi que necessitava la societat".





Així mateix, recorda la seva aportació a l'elaboració del Pla Nacional Integrat d'Energia i Clima (PNIEC), del qual diu que la Unió Europea l'ha considerat com "el pla més ambiciós dels presentats pels Estats membres".