Buch justifica així per què no contracta més mossos: "L'Estat em deu diners"

El conseller d'Interior de la Generalitat, Miquel Buch, ha lamentat que no pugui contractar més mossos: "Els diners que no ens torna l'Estat i que ens correspon en matèria de Mossos. L'Estat em deu diners que s'ha compromès a pagar-me ".





Buch afirma que a Catalunya han faltat mossos per la crisi econòmica generalitzada i el sistema de contractació de l'Estat: "El que hem hagut de fer és utilitzar la taxa de reposició" per anar reposant mossos i bombers a mesura que es jubilen.









En preguntar que això tampoc es va fer, respon: "Em remeto a la situació actual, que ve de set anys sense promocions. Jo no era el gestor abans".





També ha defensat que la dotació de Mossos d'Esquadra no és instantània: "No puc crear agents d'un dia per l'altre" ni per a Barcelona ni per al poble més petit, ha indicat en una entrevista a 'El Periódico de Catalunya'.