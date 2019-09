El Teatre de la Zarzuela inicia temporada amb un homenatge a Montserrat Caballé

El Teatre de la Zarzuela arrenca la seva temporada 2019-2020 aquesta tarda amb un homenatge a Montserrat Caballé, després de gairebé un any de la seva mort, per recordar la seva "música, la seva humanitat i la seva veu" amb la participació d'una vintena d'artistes en escena , com el tenor Celso Albelo i l'actriu Núria Espert, qui tindrà una participació especial, com ha dit en roda de premsa el director del teatre, Daniel Bianco.









"En aquesta ocasió farem el que millor sabem fer que és música, en un espectacle en el qual volem recordar el somriure i la humanitat de Montserrat qui va ser un focus, un referent i una ambaixadora de la nostra música, fins i tot en temps en què no era tan fàcil", ha assenyalat. "Buscava la música darrere de la música", ha agregat.





El director de la gala i mestre al capdavant de l'orquestra titular del coliseu, l'Orquestra de de la Comunitat de Madrid, Óliver Díaz, ha subratllat que Caballé és una figura que "va tenir una irrupció en el món de la lírica absolutament terrible", la imatge de la qual"segueix sent referent" en l'actualitat.







Així mateix, ha recordat els inicis de Caballé, quan el diari The New York Times afirmava que Caballé era la suma de Maria Callas i Renata Tebald i. "Des de l'inici va ser un impacte de pel·lícula per la seva enorme personalitat, el que la va portar a gravar un disc amb Freddy Mercury i altres grans anècdotes de la música", ha afegit.





D'aquesta manera, l'homenatge inclou títols de Barbieri, Giménez, Sorozábal, Guridi, Moreno Torroba, Guerrero, Chueca, Valverde, Vives, Fernández Caballero, Luna, Serrano, Nieto o Roig; així com una col·lecció de romances d'obres com 'La tabernera del puerto', 'El barberillo de Lavapiés' i 'Luisa Fernanda'.